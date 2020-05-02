«Женихи обещают выплатить кредиты!»: после победы в «Последнем герое» жизнь Надежды Ангарской изменится

Сегодня завершился телепроект «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3. Победила звезда «Comedy Woman» Надежда Ангарская. Первое интервью победительница «Последнего героя» дала kp.ru. Мы узнали о закулисье телешоу и жизни после него. Кстати, награда за победу весомая – квартира в столице.

- Евгений Папунаишвили быстро понял, что вы главный конкурент на пути к победе. И начал выживать вас. Но ничего не вышло! Вылетел он.

- Конфликт с Евгением Папунаишвили стал для меня лишним стимулом бороться. Он почему-то решил, что меня надо убрать в самом начале. А я об этом не знала, точнее узнала гораздо позже. Решила не обращать внимания, но постоянно говорила ребятам: уйду, если решите, что я команде не нужна.

- Испытания были тяжелые в физическом плане. Вы сильная женщина? Сколько готовились к телепроекту?

- Два года регулярно тренировалась с инструктором. А усиленные занятия начала за месяц до поездки – сразу как узнала об участии в проекте сама подобрала комплекс упражнений, качалась, давала себе силовые и кардионагрузки.

- Главный женский вопрос: на сколько похудели за полтора месяца на острове?

- Сбросила не очень много - 10 кг. Хейтеры писали: «Вас там, наверное, тайно кормили». Никто нас не кормил, просто у меня особенность организма – на голоде я не худею.

- Какой главный урок вынесли для себя?

- Их два. Поняла, что человек может гораздо больше, чем предполагает. Мы сильнее, чем кажется. И никогда нельзя принимать решения на эмоциях: сначала их надо погасить, потом переосмыслить и принимать решения. Я стала чаще делать выводы для себя, на афишируя подробностей.

Евгений Папунаишвили разглядел в Надежде конкурента быстро и стремился выжить с проекта. Фото: ТВ-3

- Вы подружились с рэпером Птахой. Видимо дуэт ждать?

- У нас приятельские отношения, мы даже в Москве живем неподалеку друг от друга. Но пока в гости нельзя ходить. На острове мы обсуждали запись трека, так что уверена после карантина у нас с Птахой будет какой-то совместный проект. А пока я вчера записала песню по мотивам «Последнего героя» и начинаю снимать клип.

- С кем оставляли сына, когда вы улетели на остров?

- Давид был с моей мамой и няней, она у нас уже больше четырех лет – с самого рождения сына. Я не считаю, как некоторые, что няню нужно периодически менять, что ребенок не привыкал к ней.

- Ваша мама боится летать на самолете, а к вам на остров прилетела. Очень трогательный был момент. Как она решилась?

- Когда вышла мама - у меня подкосились ноги и сбилось дыхание. У меня был шок! Моя мама борец по жизни, и когда ей позвонили и предложили полететь поддержать меня вместе с Давидом – она решилась. Потом, когда было сложное испытания, и силы меня покидали – тут же мысль: мама прилетела ради тебя, а ты не можешь… И тут же открывалось второе дыхание.

- Многие артисты решаются на участие в проектах в том числе ради новых подписчиков в соцсетях? Много у вас добавилось?

- Никаких значительных перемен не случилось. Я никогда не занималась накруткой подписчиков, поэтому у меня нет миллионов в инстаграме. Но улучшилась статистика просмотров. Есть люди, которые пишут, что терпеть меня не могли в КВН и в «Камеди Вумен», а теперь зауважали. И хейтеры появились (это понятно - у всех участников свои поклонники), гадости пишут. Я не удаляю, но и не реагирую.

- После «Последнего героя» женихов прибавилось?

- Кстати да! В инстаграме пишут каждый день. От «давайте выплачу ваши кредиты», до «выходи за меня».

- Рассматриваете соцсети, как вариант знакомства?

- А где еще знакомиться? На работе привычный круг общения. В инстаграме много пишут. Мой избранник должен быть русским, чтобы мы не только разговаривали, но и думали на одном языке.