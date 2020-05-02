Стюардессы в масках и паспорт здоровья у пассажиров: как будем летать после пандемии

Все гадают, каким будет мир после эпидемии коронавируса, какие нововведения станут для человечества нормой. Авиационная консалтинговая компания SimpliFlying проанализировала санитарно-гигиенические меры, которые были приняты во многих странах, и рассказала об изменениях, грядущих в сфере пассажирских авиаперевозок.

«Добро пожаловать в эпоху посткоронавирусных путешествий. Эпоха дезинфицированных поездок». С таких слов начинается отчет, подготовленный авиационными аналитиками.

Шаг №1

Онлайн-регистрация на рейс будет начинаться за сутки. Перед поездкой в аэропорт у пассажира должно быть на руках зарезервированное место на борту, полная медицинская страховка и паспорт здоровья. Видимо в нем будет содержаться информация: переболел гражданин коронавирусом или нет, есть ли в его организме антитела к COVID-19.

При себе следует иметь набор индивидуальных защитных средств: перчатки и маску.

Шаг №2

За четыре часа до вылета пассажир должен приехать в аэропорт. Там он сначала попадет в дезинфекционную зону, где пройдет санобработку и измерение температуры. Если все в порядке, то у пассажира заберут на дезинфекцию чемодан, а его самого отправят на компьютерную томографию. На все про все уйдет около часа.

Шаг №3

После того, как все процедуры пройдены, пассажир может следовать в основное здание аэропорта и сдать багаж на стойке регистрации. Кстати, сотрудники авиакомпаний на стойках останутся.

После того, как все процедуры пройдены, пассажир может следовать в основное здание аэропорта и сдать багаж на стойке регистрации.Фото: Олег ЗОЛОТО

Шаг №4

Следующий этап - службы безопасности и паспортный контроль. Все поддоны, куда пассажиры складывают свои вещи, будут безопасны и продезинфицированы. Сотрудники безопасности к этому моменту получат результаты компьютерной томографии и в случае каких-то проблем смогут отказать пассажиру в полете. Для того, чтобы остаться дома достаточно безобидно кашлять.

Шаг №5

В зоне вылета и при посадке в самолет пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Шаг №6

На борту стюардессы в масках и перчатках будут раздавать дезинфицирующие салфетки. Из карманов кресел впереди уберут бортовые журналы и листовки. Видео по технике безопасности будут говорится преимущественно о соблюдении санитарно-гигиенических правил.

На борту лайнера будет действовать только безналичная форма оплаты. Меню станет цифровым. А туалеты будут регулярно убираться и дезинфицироваться в течение всего полета.

Шаг №7

По прилету у пассажира вновь измерят температуру и проверят паспорт здоровья. Дополнительную дезинфекцию пройдет весь багаж. А сам самолет будет отправлен на тщательную санобработку через 30 минут по прибытию.