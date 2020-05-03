Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном главы российского оборонного концерна

Алеся Кафельникова месяц назад вернулась из Дубаи, где она отдыхала после участия в Парижской и Миланской неделях моды. Сейчас 21-летняя модель, как и все, сидит дома на карантине. Правда, время от времени манекенщица нарушает режим самоизоляции и сбегает на свидания к бойфренду. До недавнего времени дочь теннисиста Евгения Кафельникова скрывала свою новую любовь. На всех снимках и сторис в Инстаграме она прячет лицо возлюбленного под смайликами и сердечками. Однако СМИ рассекретили ее нового избранника.

Кафельникова встречается с сыном российского бизнесмена Владимиром Новицким. Отец молодого человека - один из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий. Предприятие производит информационные системы для ракетно-космической обороны и в ходит в число крупнейших оборонных предприятий мира. Мать Владимира – светская дама и основательница проекта «Пространство личного роста Villa Torre Paola» Ирина Новицкая.

novitskaira Владимир Новицкий с мамой Ириной.

Все выходные Алеся проводит с бойфрендом. Любимый задаривает ее цветами, а на майские праздники сделал сюрприз: заказал ей доставку на дом живых лам. Пообщавшись с животными в своей квартире, Кафельникова отправилась с ними на прогулку по городу. К слову, снимки с ламами и альпаками на 1 мая появились и в Инстаграме матери Владимира Новицкого Ирины.

До Новицкого Алеся встречалась с Никитой Новиковым – сыном известного ресторатора Аркадия Новикова. Затем модель влюбилась в рэпера Фараона – он же Глеб Голубин. Эти отношения оказались очень мучительными для девушки – пара то сходилась, то расходилась, во время их романа Алеся страдала от анорексии и увлеклась запещенными препаратами.

kafelnikova_a На майские праздники бойфренд приготовил Алесе сюрприз - живых альпак и лам.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Фараон рассказал, что с Лесей Кафельниковой они встречались несколько месяцев. Вскоре после окончания их романа девушка попала в больницу с передозировкой и призналась в соцсетях, что употребляет наркотики. Кафельникова не хотела признавать, что они с Глебом расстались, и говорила, что они просто взяли «паузу в отношениях». Однако вскоре стало известно, что именно запрещенные препараты стали причиной их разрыва.

- Так случилось, что ты встречаешься с девушкой, и у нее подвижная психика. Как себя вести? – поинтересовался Дудь у Фараона во время интервью.

- Ты что, психотерапевт, говорить, что у нее подвижная психика? – возмутился экс-бойфренд Кафельниковой. – Что у нее в голове – это не наши с тобой дела. И что она резала вены – тоже. Разные проблемы у разных людей бывают, и люди по-разному выходят из трудных ситуаций. Что, никто никогда до нее вены не резал? Со мной она была абсолютно адекватным человеком.

kafelnikova_a Полтора месяца назад Алеся отдыхала в Дубаи.

Из-за проблем с наркотиками Алеся взяла паузу в модельной карьере и несколько месяцев жила на индонезийском острове Бали. Видимо, там у нее произошла перезагрузка – Кафельникова вновь вернулась на подиум. В последних сезонах девушка засветилась на показах многих ведущих домов мод, в том числе Chanel и Burberry.