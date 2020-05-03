2020-05-03T01:57:52+03:00
Звезды

Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном главы российского оборонного концерна

21-летняя модель нашла новую любовь
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У Алеси Кафельниковой новый роман. Фото: Инстаграм.У Алеси Кафельниковой новый роман. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Алеся Кафельникова месяц назад вернулась из Дубаи, где она отдыхала после участия в Парижской и Миланской неделях моды. Сейчас 21-летняя модель, как и все, сидит дома на карантине. Правда, время от времени манекенщица нарушает режим самоизоляции и сбегает на свидания к бойфренду. До недавнего времени дочь теннисиста Евгения Кафельникова скрывала свою новую любовь. На всех снимках и сторис в Инстаграме она прячет лицо возлюбленного под смайликами и сердечками. Однако СМИ рассекретили ее нового избранника.

Кафельникова встречается с сыном российского бизнесмена Владимиром Новицким. Отец молодого человека - один из руководителей оборонного концерна "РТИ Системы" Евгений Новицкий. Предприятие производит информационные системы для ракетно-космической обороны и в ходит в число крупнейших оборонных предприятий мира. Мать Владимира – светская дама и основательница проекта «Пространство личного роста Villa Torre Paola» Ирина Новицкая.

novitskairanovitskaira
Владимир Новицкий с мамой Ириной.
275 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Все выходные Алеся проводит с бойфрендом. Любимый задаривает ее цветами, а на майские праздники сделал сюрприз: заказал ей доставку на дом живых лам. Пообщавшись с животными в своей квартире, Кафельникова отправилась с ними на прогулку по городу. К слову, снимки с ламами и альпаками на 1 мая появились и в Инстаграме матери Владимира Новицкого Ирины.

До Новицкого Алеся встречалась с Никитой Новиковым – сыном известного ресторатора Аркадия Новикова. Затем модель влюбилась в рэпера Фараона – он же Глеб Голубин. Эти отношения оказались очень мучительными для девушки – пара то сходилась, то расходилась, во время их романа Алеся страдала от анорексии и увлеклась запещенными препаратами.

kafelnikova_akafelnikova_a
На майские праздники бойфренд приготовил Алесе сюрприз - живых альпак и лам.
15646 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю Фараон рассказал, что с Лесей Кафельниковой они встречались несколько месяцев. Вскоре после окончания их романа девушка попала в больницу с передозировкой и призналась в соцсетях, что употребляет наркотики. Кафельникова не хотела признавать, что они с Глебом расстались, и говорила, что они просто взяли «паузу в отношениях». Однако вскоре стало известно, что именно запрещенные препараты стали причиной их разрыва.

- Так случилось, что ты встречаешься с девушкой, и у нее подвижная психика. Как себя вести? – поинтересовался Дудь у Фараона во время интервью.

- Ты что, психотерапевт, говорить, что у нее подвижная психика? – возмутился экс-бойфренд Кафельниковой. – Что у нее в голове – это не наши с тобой дела. И что она резала вены – тоже. Разные проблемы у разных людей бывают, и люди по-разному выходят из трудных ситуаций. Что, никто никогда до нее вены не резал? Со мной она была абсолютно адекватным человеком.

kafelnikova_akafelnikova_a
Полтора месяца назад Алеся отдыхала в Дубаи.
42750 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Из-за проблем с наркотиками Алеся взяла паузу в модельной карьере и несколько месяцев жила на индонезийском острове Бали. Видимо, там у нее произошла перезагрузка – Кафельникова вновь вернулась на подиум. В последних сезонах девушка засветилась на показах многих ведущих домов мод, в том числе Chanel и Burberry.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Умер Джон Лафия, сценарист фильма ужасов "Детские игры"
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Конгресс США отказался пройти тест на коронавирус
Названы финансовые последствия пандемии коронавируса
Трамп заявил, что рад видеть Ким Чен Ына в добром здравии
Собянин назвал условия ослабления ограничений из-за коронавируса в Москве
Зеленский призвал сделать все для тщательного расследования трагедии в Одессе
Западные спецслужбы узнали о сокрытии Китаем доказательств вспышки коронавируса
В знак поддержки медиков пилотажные группы ВС США пролетели над Вашингтоном
В Подмосковье пассажиров не будут пускать в общественный транспорт без масок
Журналисты по точке на руке Ким Чен Ына предположили, что операция на сердце все-таки была
Чехия может стать первой страной Европы, которая откроет границы для соседей