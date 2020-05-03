2020-05-03T02:25:05+03:00
Звезды

Марат Башаров раскрыл семейную тайну, о которой долго молчал

45-летний актер поделился сокровенным
Ирина СУХАНОВА
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Марат с бывшей женой Елизаветой и сыном Марселем.Марат с бывшей женой Елизаветой и сыном Марселем.
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Марат Башаров в программе «Секрет на миллион» раскрыл семейную тайну, которую много лет хранил от других: оказывается, его воспитал не родной отец. Об этом актер узнал совершенно случайно, когда учился в 6 классе. Юный Марат нашел свои документы, в которых было указаны его фамилия, имя и отчество - Марат Алимжанович Башаров. Это потрясло мальчика, ведь в школе он учился под другой фамилией, и человека, которого он считал отцом, звали Вафа.

Спустя годы мать раскрыла ему секрет его рождения:

- Когда я была молодой, я влюбилась, и в меня влюбился один человек. Потом появился ты, и этот человек ушел, больше не появлялся. А когда тебе было четыре года, я встретила другого мужчину, который тебя и воспитал, — привел слова матери Башаров.

Затем актер познакомился с родным отцом и, по его словам, у него было «сразу два папы». Правда, потом Башаров прервал общение с родителем – они не виделись 30 лет. И вновь встретились только в студии программы «Секрет на миллион», куда родного отца артиста привезли продюсеры шоу.

Неделей раньше в студии программы «Секрет на миллион» Марат Башаров рассказал телеведущей Лере Кудрявцевой, почему он не смог жить с экс-супругой Екатериной Архаровой, и за что он избил ее. По словам Марата, уже после свадьбы он обнаружил, что у Екатерины сильное пристрастие к алкоголю.

- Меня на ее счет предупреждали друзья, но я не стал никого слушать, - поделился он. – Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному – у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа.

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Бывшая жена Башарова Елизавета развелась с ним из-за побоев.
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По словам артиста, когда Архарова выпивала, то теряла контроль над собой. Марату даже приходилось запирать ее. А когда Екатерина устроила очередной скандал, предложил жене развестись и попытался выставить ее из дома.

- Выставил ее на веранду, дверь закрыл, - сообщил актер. - Можно было обойти дом. Она взяла пепельницу, разбила стекло, порезалась вся. Я открыл дверь… Я ей врезал один раз. Не бил много раз. Я ей вот так вот дал наотмашь…

Впрочем, свою следующую жену Елизавету Шевыркову – маму Марселя - Башаров тоже бил. Из-за этого Елизавета полтора года назад ушла от актера и развелась с ним. Во время интервью Лере Кудрявцевой Марат рассказал, что глубоко раскаивается: «Она мне сына родила, а я ей нос сломал. Урод», - сокрушался артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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