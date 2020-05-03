2020-05-03T07:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 3 мая 2020: вылечились почти 80 тысяч человек

Мы собрали последние новости на 3 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 3 мая 2020: за сутки выявили прирост случаев летальностиКоронавирус в Италии, последние новости на 3 мая 2020: за сутки выявили прирост случаев летальностиФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в Италии на 3 мая 2020 года таковы: зарегистрировано 209 328 зараженных за все время, 79 914 человек выздоровели, 28 710 - скончались.

С 4 мая в Италии частично снимут ограничительные меры – местные жители смогут гулять и заниматься спортом в парках, встречаться с родственниками. При этом обязательным останется соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок. Ближе к лету в стране планируют возобновить работу салонов красоты и ресторанов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 3 мая 2020 года, накануне в стране от инфекции скончались 474 человека. Это самый высокий прирост с 21 апреля.

И так как эпидемия прошла еще не до конца, в стране все будет открываться осторожно и постепенно. В Милане, к примеру, даже разрабатывают специальный проект о жизни при COVID-19. Предлагать свои идеи могут все желающие – форма для заполнения есть на сайте мэра. Так, на некоторых участках дорог в Милане планируют значительно снизить допустимую скорость движения транспорта, чтобы владельцы ресторанов могли спокойно расставлять столики на улице, не боясь нарушений социальной дистанции.

Также, скорее всего, летом пляжи городов Италии будут открыты, и местные жители смогут отдыхать там и купаться. Но ради безопасности все оборудование будут дезинфицировать. Кроме того, будут введены новые ограничительные меры – например, уменьшение количества шезлонгов и увеличение расстояния между ними. А вот для туристов Италия, с большой вероятностью, будет закрыта до конца года.

Будни самоизоляции в Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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