"Премьер остается в больнице": стало известно о самочувствии Мишустина, госпитализированного с коронавирусом

Премьер Михаил Мишустин остается под наблюдением врачей в больнице. Об этом сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Напомним, что накануне майских праздников Михаил Мишустин был госпитализирован. Тесты подтвердили, что у него коронавирус. И.о. премьера был назначен первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.

- Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

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