2020-05-03T10:30:12+03:00
Политика

"Премьер остается в больнице": стало известно о самочувствии Мишустина, госпитализированного с коронавирусом

Пресс-секретарь главы кабмина рассказал kp.ru, как себя чувствует Михаил Мишустин
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Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистовМихаил Владимирович остается под наблюдением специалистовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер Михаил Мишустин остается под наблюдением врачей в больнице. Об этом сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Напомним, что накануне майских праздников Михаил Мишустин был госпитализирован. Тесты подтвердили, что у него коронавирус. И.о. премьера был назначен первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.

- Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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