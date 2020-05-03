2020-05-03T10:36:48+03:00
Общество

Московские приюты для дворняг запустили акцию «Гречкашеринг»

Те, кто накупил крупу впрок, могут отдать ее животным, которые в период самоизоляции остались без прежнего внимания волонтеров и еды
Анастасия ВАРДАНЯН
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По подсчетам зоозащитников, для того, чтобы накормить обычную дворняжку, в день нужны 500 граммов гречкиПо подсчетам зоозащитников, для того, чтобы накормить обычную дворняжку, в день нужны 500 граммов гречкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Настоящим бум популярности гречки и другой крупы случился в России в начале марта. Тогда только шла речь о введении карантина по коронавирусу и миллионы москвичей в панике стали скупать гречку и другие крупы. Вы наверняка помните пустые прилавки. Ну а теперь этим, как оказалось никому не нужным, добром забиты кухонные шкафы. Московские приюты для бездомных животных придумали, как использовать запасы с пользой.

- Мы запустили акцию «Гречкашеринг». Придумали систему бесконтакной передачи крупы, которая сейчас особенно нужна нашим питомцам, - рассказали «КП» в ассоциации «Благополучие животных». - Сейчас у нас сложные времена. В изоляции находятся не только люди — в ней оказались и собаки в приютах. Если раньше их навещали волонтеры — приносили корм, гладили, играли, гуляли— то сейчас волонтеров практически нет, им сложно получить пропуска для приезда в приюты. 25 000 собак в приютах Москвы и Московской области сидят не только без общения и человеческого тепла, но и без регулярного питания.

По подсчетам зоозащитников, для того, чтобы накормить обычную дворняжку, в день нужны 500 граммов гречки — то есть, половина стандартной пачки. Получается, для того, чтобы на протяжении месяца всем собакам Москвы и области в приютах было что есть, нужны 375 тонн гречки.

Для удобства москвичей зоозащитники придумали бесконтактный способ передачи крупы.

КАК ПОМОЧЬ?

Если вы готовы отдать более 10 кг гречки или любой другой крупы.

Напишите сообщение с указанием вашего имени, адреса и количества крупы координатору Вике (whatsapp/telegram) на номер +7 985 687-08-19

С вами свяжется курьер и заберет крупу бесконтактным способом. Он отвезет корм на базу, а потом — в тот приют Москвы или Московской области, где помощь сейчас особенно необходима

Если вы готовы отдать менее 10 кг гречки или любой другой крупы

Напишите сообщение с указанием вашего имени, адреса и количества крупы координатору Вике (whatsapp/telegram) на номер +7 985 687-08-19

Закажите любую курьерскую доставку («Достависта», «Доставка» Яндекс.Такси, Ptichka или любую другую вам известную) по адресу Москва, Тверская ул. 15 и укажите контактное лицо получателя: Вика +7 985 687-08-19

Что еще можно передать в приюты?

Свежее мясо (но только не свинину), обрезь, мясные консервы для собак, сухие корма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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