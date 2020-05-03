2020-05-03T10:48:09+03:00
Звезды

Русский язык Пушкина как иностранный

Как мы 12 часов мучили «Наше все», а выучили Маршака
Анфиса БОГИДАЕВА
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Из-за потерянных реалий мы не понимаем эмоционального смысла произведения, не улавливаем шутокИз-за потерянных реалий мы не понимаем эмоционального смысла произведения, не улавливаем шутокФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- Мама, а зачем учить Пушкина, он же умер?

Нет, я не подавилась кофе от такого заявления. К тому времени мой семилетний мальчишка-первоклассник мучил «Солнце русской поэзии» уже три часа:

- Ель растет перед дворцом! А под ней хрустальный дом…

Начало отрывка из «Сказки о царе Салтане» сын рассказывал бодро и даже артистично, сообразно требованию учительницы читать с выражением. Представлял белку, которая «песенки поет да орешки все грызет», и слуг, которые «служат ей прислугой разной».

Но ровно с: «И поставлен дьяк приказный», - начинался затык:

- Строгий счет орешкам… орешкам…

- Ну!!! – выходили из себя мы с мужем.

- Я не понимаю! – рыдал сын. – Весть – это новость! «Строгий счет орешкам…»

За двенадцать часов (я не шучу) выяснилось, что сын не понимает не только устаревшую форму глагола «вести», но и должность «дьяк» (чиновник), определение «приказный» («Сынок, приказ это администрация пре... князя. Ну, что ты ржешь», - это мужу), а также смысл дьяку торчать под елкой («Финконтроль! Чтобы слуги не укрысили казну!»).

Проблема в том, что, если сын не понимал смысла слов, то и стих не мог запомнить. Вообще. Невзирая на наши объяснения:

- «Из скорлупок льют монету», - значит, чеканят! «Пускают в ход по свету», – пускают в оборот, знаешь, про деньги еще говорят, что они ходят? Ты сам сколько раз говорил: «По ходу!»

- Погоди, не путай его, это из другой оперы…

- Да пусть хоть как-нибудь запомнит, хоть через воровской ход!

Все экскурсы приводили только к новому повторению сценки: «Партизан на допросе в Гестапо» и ручьям слез:

- Я не понимаю, почему: «Девки сыплют изумруд…», - почему так грубо...

Пришлось читать лекцию еще и о крепостном праве. Пояснять, что «девки» это не ругательство и даже не возраст, а сословное состояние, типа профессии. Когда выяснилось, что икающий от слез ребенок не понимает, что такое «спуд» («В кладовую, да под спуд»), мы отправились спать.

Специально для родителей вундеркиндов: ребенок у меня развит по возрасту, в политической и экономической ситуации ориентируется на уровне «Незнайки на Луне», серьезных диагнозов не имеет. То есть, у нас СДВГ, но скомпенсированный, на уроках сидеть не мешает.

Специально для увлеченных педагогов: за двенадцать часов мы испробовали и запоминание на слух (ставили мультик), и записывание стихов от руки, и ритмичную начитку в виде рэпа («Ель растет… Сome on, come on!»), и черта лысого в ступе.

Ничего не изменило ситуацию: мы учили стих, как иностранный. Состоящий почти сплошь из незнакомых слов и – самое паршивое - понятий. Энциклопедия русской жизни, блин...

Между прочим, я могу сослаться на авторитет. Недавно я рецензировала труд публициста Александра Минкина «Немой Онегин», построчно разбиравший знаменитый пушкинский «роман в стихах», и вывод вычитала тот же самый.

Из-за потерянных реалий мы не понимаем эмоционального смысла произведения, не улавливаем шуток на грани фола – Татьяна, завидев Онегина, поскакала по лесу в корсете, за секунду обежала три версты (приводятся подсчеты), переломала кусты сирени, что не каждому каратисту под силу...

А наши школьники только вздыхают: «Как романтииишно», - или откровенно зевают. Бешеный эротизм полностью не считывается. Считывается «Error». Ошибка.

Я не говорю, что Пушкин переоценен – Боже упаси. Боюсь оказаться на пути стада пушкинистов и быть затоптанной.

Я только хочу сказать, что учить «гения» и «светоча» так, будто его пересыпанный античными метафорами и прочими «ланитами» язык понятен детям, значит, полностью отвратить этих детей. По мне, так «наше все» уже отошел в область «еже и понеже», к Ломоносову и Сумарокову.

…Утром мы с грехом пополам записали видеофайл про белку - печатный денежный станок князя Гвидона - и отправили учительнице по дистанционке.

А потом счастливый освобожденный ребенок запрыгал на одной ножке и закричал:

- Вот дом, который построил Джек! А это пшеница…

Талантливые современные, написанные знакомыми словами стихи сын обычно запоминает с первого раза. Мимо Маршака они проходили на прошлом уроке...

Самуил Яковлевич подмигнул Александру Сергеевичу. Тот развел руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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