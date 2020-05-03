Сознательность кузбассовцев и самоотверженность медиков сдерживают развитие пандемии в регионе

Распространение коронавируса сдерживают в основном два фактора: сознательность жителей, находящихся на самоизоляции, и профессиональная самоотверженность врачей, нагрузка на которых в эти дни растет: в больницах и на карантине находятся больше 11 тысяч человек.

Помогать медикам и работникам социальных служб в Кузбассе стараются всем миром. Дополнительные поставки медицинской техники и средств индивидуальной защиты организуют промышленные предприятия, растет волонтерское движение.

Только на этой неделе СУЭК Андрея Мельниченко поставил Кемеровской областной клинической инфекционной больнице, а также больницам Прокопьевска и Новокузнецка более 30 кислородных модулей для больных легочными заболеваниями, 33 бесконтактных термометра и несколько тысяч респираторов.

А молодые специалисты и волонтеры компании СУЭК прошли специальное обучение в Университете социальных наук для безопасной помощи гражданам, находящимся в самоизоляции.

Экипированные защитными костюмами и средствами дезинфекции волонтеры развозят на подготовленном компанией транспорте продуктовые наборы и фрукты пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам. Эта помощь, как пишут в соцсетях, оказалась очень нужной: поддержка со стороны молодежи помогает старикам и малоимущим почувствовать, что они не брошены на произвол судьбы, что вместе быстрее можно справиться с общей бедой