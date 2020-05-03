Врач сборной РФ по велоспорту Яблуновский: ВАДА - не общественная организация, а своеобразный бизнес

В Twitter Всемирного антидопингового агентства в субботу, 2 мая, появилась запись, что комиссия спортсменов собралась на видеоконференции для того, чтобы обсудить очередные санкции против России. Еще 30 апреля ВАДА по удаленке обвинила 145 наших спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Плюс еще раз решила поразить в правах Московскую антидопинговую лабораторию на четыре года. И вот теперь чиновники ВАДА заручились поддержкой и самих атлетов.

Комиссия спортсменов ВАДА собственно и создана для того, чтобы как-то облагородить очень сомнительные решения Агентства, и всегда его поддерживает. Вот и теперь ребята в мониторах покивали головами, признав выводы специалистов, проверявших старые пробы из Московской антидопинговой лаборатории, верными. Подтвердить, что там было подменено юридически невозможно, но такое единство, по их мнению, должно сыграть роль в суде. Напомним, что в июле Российское антидопинговое агентство РУСАДА будет противостоять обвинениям ВАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Но больше всего в этой истории вызывает недоумение тот факт, что ВАДА развивает свою активность в период пандемии. Вместо того, чтобы все антидопинговые лаборатории в мире, напичканные современнейшей медицинской техникой, выявляли коронавирус, они продолжают копаться в старых пробирках.

Но ответ здесь прост – ВАДА просто старается сохранить свой бюджет, продолжая откровенный рэкет против России. Мало того, что мы оплачиваем все эти суды и экспертизы, так теперь придется еще несколько лет возить пробы наших спортсменов за границу по чужим лабораториям. Словом, бизнес на моче спортсменов процветает, что и подтвердил "КП" спортивный врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский.

- ВАДА сейчас вообще ничего не делает. Они отменили все допинговые тестирования. А потом проверять на коронавирус, это не их функция… Ну, ВАДА – это что? Организация, которая работает за деньги. Все профессиональные команды, федерации, платят ВАДА определенные взносы, в том числе и на проведение всех этих исследований. Наверное, если будут деньги, они с удовольствием будут их окучивать. Будут делать все, что угодно. Были бы деньги. Это же не общественная организация, это, я так понимаю, своеобразный бизнес, - говорит специалист.

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