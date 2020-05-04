«Некрасивая я была!»: такими вы этих актрис не видели – юные Мороз, Хаматова, Васильева до уколов красоты

Многие звезды кино и сериалов с годами стали выглядеть моложе и стильнее, чем в начале карьеры. У некоторых виной всему гены и опытные стилисты, а большинству помогают достижения современной косметологии. Рассматриваем фото юных звезд экрана и узнаем, как они сохранили красоту.

Чулпан Хаматова

Фигура у актрисы осталась такой же, как в студенческие годы. Но если присмотреться к снимку юной Чулпан, то кажется, что теперь она даже стройнее. Хотя Чулпан спортом не занимается, а в СПА ходит от случая к случаю – на гастролях в отеле заказывает интересные процедуры для красоты и здоровья. Зато актриса практикует растяжку – перед каждым выходом на сцену. Ухаживает за кожей тщательно – иначе актрисам нельзя, от грима она стареет быстрее, а поры забиваются сильнее. «Обычно выбираю простые и понятные средства. Некоторые средства стоят неоправданно дорого, но если крем с уникальным составом дает отличный результат, то денег не жалко», - говорит актриса. Красится Хаматова только на работе, и на мероприятиях. «Я не против ботокса, и все же после таких инъекций меняется мимика лица, уходят живые эмоции», - считает артистка. Чулпан пока без инъекций сохраняет молодость, и ее редко можно встретить в салоне красоты: «Даже на маникюр жалко времени, кажется этот час или два можно было потратить полезнее». Благодаря генам,

Екатерина Климова

В 18 лет Катя Климова порвала вот это свое фото. «Некрасивая, обыкновенная я какая-то!» - вот такие эмоции спровоцировали Катю на такой отчаянный поступок. «Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо! Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», - спустя 24 года вспоминает Климова. Фото давно уже склеено, и занимает почетное место в семейном фотоальбоме. Мать четверых детей Екатерина Климова противница пластики, но за собой следит строго. При росте 170 см держит вес 54 – 55 кг. Правила актрисы: литр воды в день, исключение продуктов с высокой калорийностью, массаж, регулярно качает пресс».

Екатерина КлимоваФото: Instagram.com

Татьяна Васильева

73-летняя актриса сохранила подтянутый овал лица, избавилась от мешков под глазами и морщин, благодаря пластическим хирургам и косметологам. Татьяна Васильева сейчас худее, чем 50 лет назад – посмотрите какие у нее тогда были пухлые щечки. Теперь же ни комков Биша, ни мимических морщинок. Лицо гладкое, каким было до 30 лет. Васильева регулярно делает уколы красоты и аппаратную косметологию. Кроме того, была проведена круговая подтяжка лица, блефаропластика, коррекция формы подбородка филлерами. После подтяжки, сделанной давно, Васильева не дает провисать овалу лица с помощью нитевого лифтинга. Артистка считает, что ее профессия обязывает выглядеть моложе возраста в паспорте: «Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить!»

Татьяна ВасильеваФото: Instagram.com

Вера Сотникова

59-летняя актриса не скрывает, что страшно сожалеет, как быстро летят годы. «Как вернуть молодость? Да, никак!» - расстраивается Сотникова, глядя на этот снимок. Однако, актриса активно отдаляет старение. «Я делала операции, а разве это не видно?» - не скрывала Сотникова. У звезды экрана нет ни глубоких, ни даже мимических морщин, все складки на лице и шее разглажены. Поэтому можно предположить, что актриса делала фейслифтинг.

Вера СотниковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Дарья Мороз

36-летняя актриса Дарья Мороз удивительно похожа на свою маму актрису Марину Левтову, которая трагически погибла совсем молодой в 40 лет. А дочка Мороз Анна унаследовала черты и мамы, и своего отца режиссера Константина Богомолова. Сравните эти снимки из семейного альбома. Сейчас стилисты в восторге от прически Дарьи — омоложение прошло без операций, потребовалось отрезать длину и перекраситься в блондинку. У Мороз долгое время было удлиненное каре, но теперь она носит стильную короткую стрижку, которая делает ее моложе. Своей внешностью Мороз довольна и быстро ставит критиков на место: «Столько мне пишут всего! Одна компания: «Подрежьте веко, поднимите бровь, накачайте то или подтяните это». А вторая: «Где делали блефаропластику?» Мороз утверждает, что она приверженец естественного взросления. Дарья, несмотря на критику, никогда не хотела сделать пластику, а молодость и красоту поддерживает исключительно уходовыми средствами. И строго держит диету – не ест мучное, устраивает разгрузочные дни, много занимается спортом.

Дарья Мороз с мамой и дочерьюФото: Instagram.com

Светлана Иванова

34-летняя актриса держит вес в 45 кг после двух родов, придерживаясь несложных правил – не ест хлеб, натощак и перед каждым приемом пищи пьет стакан тепой воды. студентка. Светлана Иванова поддерживает идеальный овал лица и молодость кожи с помощью проверенного бессменного косметолога. Актриса - сторонник аппаратной косметологии: доктор делает ей массаж микротоками, чистку ультразвуком, маски.

Светлана ИвановаФото: Instagram.com

Елена Валюшкина

57-летняя актриса соблюдает диету – овсянка, обильное питье. Валюшкина востребована не только в кино, у нее и ухажеров хватает, при этом женихи у актрисы исключительно моложе нее. А все потому, что Елена следит за собой: «Делаю уколы, массажи, маски». У актрис кожа лица страдает от грима, мощных осветительных приборов, поэтому даже с прекрасной генетикой нужен усиленный уход: «Кремами не сохранишь лиц - нужны укольчики, витамины, аппаратная косметология. На фото в юности – еще студентка театрального училища имени Щепкина Лена Валюшкина на своих самых первых съемках.

Елена ВалюшкинаФото: Instagram.com

Эвелина Бледанс

51-летняя актриса регулярно бывает у косметолога. Эвелина не пропускает достижений косметологии: сделала безоперационную подтяжку. Эффект после нехирургического фейслифитинга сохраняется около трех лет. Результат – гладкая кожа без складок и морщин. А насыщает лицо влагой и питательными веществами актриса с помощью инъекций, содержащих гиалуроновую кислоту. Ну а фигура у Бледанс такая же, как в студенческие годы.

Эвелина БледансФото: Instagram.com

Инна Чурикова

Актриса никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Выгладит Чурикова естественно, благодаря удачному выбору косметолога. Избавиться от морщин можно грамотным уходом, насыщением кожи и процедурами аппаратной косметологии.

Инна ЧуриковаФото: Instagram.com

Рената Литвинова

«Чтобы сверкать, нужно чтобы ты нравилась себе без одежды», - говорит Литвинова. Поэтому прикладывает массу усилий, чтобы быть стройной и подтянутой – для этого регулярно тренируется. Сама 53-летняя Рената утверждает, что подтяжку лица не делала. Мол, это все результат работы сыворотки, которую запатентовал нобелевский лауреат, ну и другой хорошей косметики. Обращалась за помощью к восточной медицине - китаец делал массаж Литвиновой: это омолаживает и оздоравливает. Однако пластические хирурги намекают, что такой идеальный овал лица может быть только после визитов к ним. На фото Литвинова с дочкой Ульяной сейчас и 15 лет назад.