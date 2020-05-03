Участник Великой Отечественной Владимир Долгих: На День Победы с Брежневым мы не выпивали. А сейчас рюмочку подниму
- Владимир Иванович, предстоящий День Победы как вы проведете?
- Еще не определился. Черт его знает, как будет длиться этот карантин?
- Вы сколько лет ходите на День Победы на Красную площадь.
- Считай - десятилетий!
- Вот! В этом году впервые не сможете туда пойти. Как вы отметите?
- Через несколько дней будет понятно.
- А традиции какие есть у вас? Вы же - председатель городского комитета ветеранов...
- У нас всегда было так. Мы 9 мая были на Красной площади, после этого - прием в Кремле. И оттуда я ехал на дачу и собирал всех своих родных.
- Вы на даче?
- На даче.
- Грядки уже смотрели?
- Черт его знает.
- Рюмочку выпьете за Победу?
- А почему нет? Конечно.
- Вы были кандидатом в члены Политбюро. С Леонидом Ильичем Брежневым, с фронтовиками рюмочку там тогда выпивали?
- Никогда этого не было. У нас всегда сбор был, застолье было – только 7 ноября. На День Победы - никогда.
- Какие награды вы обычно надеваете на День Победы?
- Нацеплено много. Я много лет уже не меняю ничего.
- А самые дорогие какие награды?
- У меня шесть орденов Ленина. Из боевых – орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией»…
- А вам не тяжело - со всеми наградами? Или это не та тяжесть, которая давит?
- Тем не менее, есть тут немножко, да...
- Какой боевой эпизод вы обычно вспоминаете?
- Это, пожалуй, наступление в Орловской области, где я был ранен, пожалуй, взятие города Ливны. Это тоже в Орловской области. Это 1943 год.
- Чем мы должны дорожить прежде всего? И о чем вот должны задуматься в эти майские, победные дни?
- В первую очередь - должны помнить.
Память – это великое достоинство человека. И, в первую очередь, память о наиболее важных событиях, которые определяют и нынешнюю жизнь.
Это священное дело и задача каждого человека. Мы все время обращаемся к молодежи о сохранении этой памяти.
Прошлое – это национальное достояние нашей страны, нашего народа, всегда было и будет. У редкого народа такое происходило в истории.
- А тост у вас за столом какой обычно?
- За Победу! За нашу Великую Победу советского народа, который освободил не только свою землю, но и цивилизацию Европы всей. Все должны быть благодарны нашему народу.
ИСТОЧНИК KP.RU