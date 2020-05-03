2020-05-03T18:03:21+03:00
Общество

Участник Великой Отечественной Владимир Долгих: На День Победы с Брежневым мы не выпивали. А сейчас рюмочку подниму

Об этом кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Ветеран Великой Отечественной Владимир ДолгихВетеран Великой Отечественной Владимир ДолгихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Владимир Иванович, предстоящий День Победы как вы проведете?

- Еще не определился. Черт его знает, как будет длиться этот карантин?

- Вы сколько лет ходите на День Победы на Красную площадь.

- Считай - десятилетий!

- Вот! В этом году впервые не сможете туда пойти. Как вы отметите?

- Через несколько дней будет понятно.

- А традиции какие есть у вас? Вы же - председатель городского комитета ветеранов...

- У нас всегда было так. Мы 9 мая были на Красной площади, после этого - прием в Кремле. И оттуда я ехал на дачу и собирал всех своих родных.

- Вы на даче?

- На даче.

- Грядки уже смотрели?

- Черт его знает.

- Рюмочку выпьете за Победу?

- А почему нет? Конечно.

- Вы были кандидатом в члены Политбюро. С Леонидом Ильичем Брежневым, с фронтовиками рюмочку там тогда выпивали?

- Никогда этого не было. У нас всегда сбор был, застолье было – только 7 ноября. На День Победы - никогда.

- Какие награды вы обычно надеваете на День Победы?

- Нацеплено много. Я много лет уже не меняю ничего.

- А самые дорогие какие награды?

- У меня шесть орденов Ленина. Из боевых – орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией»…

- А вам не тяжело - со всеми наградами? Или это не та тяжесть, которая давит?

- Тем не менее, есть тут немножко, да...

- Какой боевой эпизод вы обычно вспоминаете?

- Это, пожалуй, наступление в Орловской области, где я был ранен, пожалуй, взятие города Ливны. Это тоже в Орловской области. Это 1943 год.

- Чем мы должны дорожить прежде всего? И о чем вот должны задуматься в эти майские, победные дни?

- В первую очередь - должны помнить.

Память – это великое достоинство человека. И, в первую очередь, память о наиболее важных событиях, которые определяют и нынешнюю жизнь.

Это священное дело и задача каждого человека. Мы все время обращаемся к молодежи о сохранении этой памяти.

Прошлое – это национальное достояние нашей страны, нашего народа, всегда было и будет. У редкого народа такое происходило в истории.

- А тост у вас за столом какой обычно?

- За Победу! За нашу Великую Победу советского народа, который освободил не только свою землю, но и цивилизацию Европы всей. Все должны быть благодарны нашему народу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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