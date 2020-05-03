Добро не знает карантина: Пять способов поддержать Международный день благотворительности #ЩедрыйВторникСейчас

Благотворительный фонд «КАФ», координатор движения #ЩедрыйВторник в России, вместе с всемирным движением GivingTuesday объявил внеочередной #ЩедрыйВторникСейчас, который пройдет в России и во всем мире 5 мая. В этот день люди смогут использовать онлайн инструменты, чтобы поддержать тех, кто находится на «передовой» борьбы с пандемией, в том числе благотворительные организации, которые заботятся о пострадавших от кризиса людях.

На карте щедрыйвторник.рф зарегистрированы события благотворительных фондов по всей стране. Рассказываем о самых интересных из них:

Акция “Борода для врача” в пользу Фонда «Жизнь как чудо»

Акция направлена на поддержку медицинских работников, которые ежедневно находятся в эпицентре пандемии коронавируса.

Цель: собрать 1 000 000 рублей для закупки средств индивидуальной защиты врачам.

Борода для врача. Акция в поддержку врачей..Фонд Жизнь как чудо в рамках международной благотворительной акции #Щедрый вторник запускает кампанию в поддержку врачей, которые ежедневно находятся в эпицентре пандемии коронавируса.

Почему именно борода стала своеобразным символом акции? Из-за неудобства использования респираторов и медицинских масок, врачи вынуждены отказываться от своего привычного образа и сбривать бороду и усы. В рамках акции каждый желающий может завести персональную страницу для сбора средств и привлекать на неё пожертвования.

Если удастся собрать заявленную сумму, то 5 мая в знак признательности врачам все участники сбреют свои бороды. Акцию уже поддержали Денис Николаевич Проценко – главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40 ДЗМ» (больница в Коммунарке) и Валерий Иванович Вечорко – главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ». Акция «Борода для врача» проводится совместно Благотворительным Фондом «Живой», который организовывает закупку средств индивидуальной защиты для клиник по всей России.

СПАРТАК "Достоинство – в нашей крови!"

Весь апрель и май ФК «Спартак-Москва» и Фонд «СПАРТАК – детям» оказывают поддержку центрам донорской крови в Москве, чтобы помочь тем, чьи тяжелые заболевания и сложные операции не уходят на карантин.

На сегодняшний день Фонд поддерживает: НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, Центр крови ФМБА России, Трансфузиологию НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Центр крови им. О. К. Гаврилова и Морозовскую ДГКБ. В благодарность за помощь каждый, кто сдал кровь в апреле и мае в донорском центре любого из перечисленных медицинских учреждений, при предъявлении соответствующей справки получит по одному билету на ближайший домашний матч, который «Спартак» проведет со зрителями, и сможет поддержать любимую команду на трибунах стадиона «Открытие Арена».

Онлайн-игра Genium Challenge с Максимом Поташевым в пользу Фонда “ОРБИ”

5 мая, в Международный день благотворительности «Щедрый вторник», Максим Поташев -- магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель «Хрустальной совы», проведет интеллектуальную игру Genium Сhallenge онлайн специально для Фонда борьбы с инсультом ОРБИ. Все взносы за игру будут направлены на помощь пострадавшим от инсульта.

Эксперты медицины в онлайне весь май

В апреле врачи федеральной сети медицинских центров ГК «Эксперт» запустили социально-просветительский проект, в котором помогают гражданам сохранять здоровье на самоизоляции в дистанционном формате. Еженедельно, по вторникам и пятницам в 10.00 по МСК на YouTube-канале проходят прямые онлайн-эфиры с участием неврологов, эндокринологов, кардиологов, гинекологов и других специалистов из различных городов России: Курска, Липецка, Ростова-на-дону, Воронежа

Говорить легко: розыгрыш уроков английского и бесплатные книги всем благотворителям Planeta.ru

Крупнейшая в России краудфандинговая платформа Planeta.ru присоединяется к акции #ЩедрыйВторникСейчас. В Международный день благотворительности они разыграют пакет уроков английского в Skyeng с русскоговорящим педагогом.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно поддержать любой проект в категории «Благотворительность» на Planeta.ru от 300 рублей (можно выбрать вознаграждение или перевести деньги безвозмездно).

КСТАТИ

По данным ежегодного “Исследования частных пожертвований”, проведенного Фондом поддержки и развития филантропии КАФ:

67% россиян участвуют в благотворительности.

45% доноров утверждают, что совершают пожертвования, потому что им небезразлична проблема, в решение которой они вносят свой вклад,

42% – потому что они хотят помочь тем, кому повезло в жизни меньше, чем им.

33% уверены, что все должны участвовать в решении социальных проблем.

Шесть человек из десяти (59%), совершавших пожертвования в последние 12 месяцев, помогают детям, трое из десяти поддерживают нуждающихся (32%) или помогают религиозным организациям (31%).