2020-05-04T12:50:15+03:00
Общество

Самолеты над Москвой: Самые яркие фото репетиции воздушного Парада Победы

Из-за пандемии коронавируса в этом году 9 мая не будет праздничных концертов и шествия "Бессмертный полк", но состоится воздушная часть парада и прогремят салюты в честь Великой Победы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главный парад, конечно же, сегодня репетируют в МосквеГлавный парад, конечно же, сегодня репетируют в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над Москвой - пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню Победы.

Из-за пандемии коронавируса в этом году 9 мая не будет праздничных концертов и шествия "Бессмертный полк", но состоится воздушная часть парада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за пандемии коронавируса в этом году 9 мая не будет праздничных концертов и шествия "Бессмертный полк", но состоится воздушная часть парадаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на то, что пандемия коронавируса заставила россиян поменять планы - торжества отложили на более позднюю дату, праздник, пусть даже из окон своих домов, мы все же сможем увидеть. В городах-героях состоятся артиллерийские залпы, в 32 городах состоится авиационная часть парада.

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над Москвой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военные самолеты 4 мая подняли в небо над МосквойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- 9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолеты,- говорил на совещании президент Владимир Путин.

Дозаправка в воздухе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дозаправка в воздухеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный парад, конечно же, сегодня репетируют в Москве. Ожидается, что в общей сложности участие в нем примут около 150 воздушных судов, будут представлены почти все основные типы боевых машин ВКС России. Пролетели летчики и над Красной площадью. Кстати, именно здесь, в Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадом.

Пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пилоты отрабатывали детали праздничного вылета, посвященного Дню ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Технике безопасности, с учетом того, что большие военные машины летят над жилыми домами, уделяют первостепенное внимание. К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателями, где в случае отказа одного двигателя, есть резервный.

Пролетели летчики и над Красной площадью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пролетели летчики и над Красной площадьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Спасской башне Кремля, будет находиться главный пункт управления авиапарадомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строй вертолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строй вертолетовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вертолеты над Историческим музеем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вертолеты над Историческим музеемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К параду допустят только самолеты и вертолеты с двумя двигателямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подготовка к параду Победы, который состоится в Москве 9 мая, идет по графикуФото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник, пусть даже из окон своих домов, мы все же сможем увидеть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздник, пусть даже из окон своих домов, мы все же сможем увидетьФото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-95 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-95Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-22 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальние бомбардировщики ТУ-22Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заправка топливом в небе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заправка топливом в небеФото: Михаил ФРОЛОВ

В общей сложности участие в параде примут около 150 воздушных судов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общей сложности участие в параде примут около 150 воздушных судовФото: Михаил ФРОЛОВ

В воздушном параде будут представлены почти все основные типы боевых машин ВКС России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воздушном параде будут представлены почти все основные типы боевых машин ВКС РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

В финале небо над Москвой было раскрашено в цвета российского флага Фото: Михаил ФРОЛОВ

В финале небо над Москвой было раскрашено в цвета российского флагаФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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