Продажа "спрятанных" квартир и жизнь на прожиточный минимум: Сергею Жигунову грозит банкротство

В финансовых делах "гардемарина", в отличие от амурных, не все гладко. Как выяснилось, долг перед банком в 38 миллионов, из-за которого актер и продюсер лишился квартиры, погашен не полностью. В базе должников ФССП Сергей Жигунов значится с внушительной суммой в 15 миллионов рублей. И как считают юристы, следующим этапом может стать процедура банкротства Жигунова как физического лица со всеми вытекающими последствиями.

Что это за последствия, kp.ru подробно разъяснил Александр Никитин - адвокат, руководитель банкротной практики коллегии адвокатов "Жорин и Партнеры".

- Минимальная сумма для признания должника банкротом - 500 тысяч рублей, поэтому 15 миллионов вполне достаточно, чтобы кредитор - в данном случае банк - инициировал банкротство заемщика, - говорит Александр Никитин. - Конечно, финансовая организация может терпеливо ждать добровольного погашения долгов, вести переговоры, но как правило, многие действуют радикально, добиваясь возврата заемных денег.

По словам юриста, если будет подано обоснованное заявление о признании Жигунова банкротом (а учитывая, что кредитор - банк, то процедура еще проще), то есть два варианта развития событий:

- Первый - относительно хороший вариант для должника - процедура реструктуризации долгов. В случае с Жигуновым я бы не исключал его: по информации в базах судов, в 2016 году Сергея Жигунова уже пытались признать банкротом - Сергей Обидин подавал заявление в Арбитражный суд. Но стороны смогли прийти к компромиссу, заключили мировое соглашение, в итоге Жигунов банкротом не стал. Не исключено, что и в этот раз он попытается банкротства избежать таким образом.

В период реструктуризации долгов, который может растянуться на месяцы, назначается финансовый управляющий, который по сути, управляет всем имуществом должника. На его счета накладывается арест, он не может пользоваться своими деньгами, не может продать свою недвижимость или автомобили. В его распоряжении с согласия управляющего может быть лишь сумма до 50 тысяч рублей.

- Но второй вариант, когда должник признается банкротом и наступает реализация его имущества, еще неприятнее, - продолжает адвокат. - В этом случае финансовый управляющий - третье лицо, которое назначается судом по заявлению банка, - должен найти все имущество должника. Даже то, которое ранее было продано, спрятано, переписано на родственников. Эти сделки - например, когда машина была подарена родственникам или друзьям фиктивно, оспаривают, имущество возвращается в единую конкурсную массу и уже с дисконтом распродается с торгов. Это самый болезненный момент для банкротов.

Кроме того, по словам юриста, процедура банкротства, которая должна занимать не более 6 месяцев, по инициативе управляющего может длиться годами. Если должник изворотливый и все время норовит спрятать имущество, сроки могут продлевать неоднократно. В этот момент большая часть официальных доходов должника тоже идет в конкурсную массу.

- Ему остаются лишь небольшие деньги для удовлетворения базовых потребностей, которые исчисляются прожиточными минимумами, - уточняет адвокат Никитин. - Например, из дохода в 1 миллион рублей до 950 тысяч может идти в конкурсную массу. Кроме того, когда процедура будет закончена, для банкрота остаются негативные последствия. Самое главное - на тебе будет метка банкрота, и все банки будут об этом знать. И получить кредит будет практически невозможно. Плюс при вступлении в любые сделки ты обязан упоминать, что ты был признан банкротом. Это конечно, не так неприятно, как процедура реализации имущества. Можно выезжать за границу, брать новые займы - главное, чтобы нашлись кредиторы.

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