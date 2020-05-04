2020-05-04T11:29:50+03:00
Происшествия

В Москве таксист поджег дверь соседям за замечание о громкой музыке

Мстительный водитель "вычислил" пожаловавшихся в полицию, но промахнулся и едва не спалил квартиру случайным людям
Артем ДЕГТЯРЕВ
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В полицию обратились перепуганные жильцы одной из квартир, дверь которым поджег таксистВ полицию обратились перепуганные жильцы одной из квартир, дверь которым поджег таксистФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло 3 мая на Нагатинской набережной в Москве. В полицию обратились перепуганные жильцы одной из квартир, дверь которым поджег таксист. Молодые люди рассказали, что тихим майским вечером они работали сидя на балконе, когда внезапно стали невольными участниками пьяных выкрутасов таксиста одной из крупных транспортных служб.

«История началась с конфликта нашей соседки и таксиста, который вечером во дворе нашего дома громко слушал музыку в машине и выпивал. Соседка кричала из окна, чтобы он убавил звук, или она вызовет полицию - мужчина не реагировал. Тогда она действительно вызвала сотрудников полиции, которые прервали беззаботную вечеринку таксиста. Видать, ему это очень не понравилось, он стал искать глазами по балконам нашу соседку, но увидел нас и, видимо, решил, что это мы его сдали», - рассказала KP.RU хозяйка пострадавшей квартиры Юлия.

В Москве таксист поджег дверь соседям за замечание о громкой музыке

В Москве таксист поджег дверь соседям за замечание о громкой музыке

По словам Юли, таксист стал выкрикивать проклятия и оскорбления в их адрес, а также обещать сжечь им квартиру за то, что они «натравили» на него полицию. Всерьез угрозы молодая пара не восприняла, а просто ушла с балкона. На следующий день, когда молодые люди вернулись домой с работы, они увидели дверь своей квартиры, сожженную огнем.

«В квартире было две собаки! К счастью, соседи вовремя почувствовали запах гари и помогли потушить. Если бы не они - сгорела бы вся квартира, а с ней и наши животные. Мы не ожидали, что перепалка во дворе может привести к такому! В полицию и в службу такси, где работает этот водитель уже сообщили», - рассказала KP.RU пострадавшая девушка.

Юлия написала заявление в полицию, чтобы она помогла установить и наказать таксиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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