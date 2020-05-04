Записки медсестры из Коммунарки: «Сначала везли "куршавельских", теперь тысячи тех, кто схватил погань в магазине у дома"

Часть 1, Часть 2, Часть 3

Чуть больше месяца прошло с начала эпидемии в России. А как уже все поменялось. И сама больница, и персонал, и пациенты. Да и все в целом.

Скажу вот честно…

Любого, кто на плюет на все просьбы, переросшие в приказы карантинные, объявляю своим личным врагом! Потому как после каждого суточного дежурства сил все меньше и меньше, а ведь мы, как известно, даже на пик еще не влезли… И что теперь из-за этих придурков, которые только затягивают и продлевают ситуацию, бесконечно хлестаться? Ноги протянуть от физического, да и нервного истощения? У меня уже не только оба глаза, а лоб дергается. Внешне похожа стала на мертвого Куклачева или Примадонну в антифотошопе.

А ведь как бодро все это начиналось. Помню первые смены в марте, вернее самую первую. Такой лихой энтузиазм был, сил полно, дух боевой. Просто не больница, а «бойцовский клуб» какой-то. Не медики, а супергерои из марвеловских комиксов! Улыбались тогда, помню, друг другу, шутили. Фото делали, складывая пальцы как школьники «рожками». Правда, когда я этот «скафандр» в первый раз надела, уже через час стало казаться, что вот-вот в обморок грохнусь от жары и духоты. Да еще и сушняк чудовищный. И очки эти чертовы - главная пытка. Упаду вот, думаю, сейчас, и не встану больше. Никогда! Но, глядя на девчонок, как-то мобилизовалась. Ну, раз другие могут, то, как-то неловко даже взять и растянуться мертвым пингвином. Правда, потом выяснилось, что почти каждый такое чувствовал и думал. И неловкость эта здорово помогла удержать команду на ногах.

Чуть больше месяца прошло с начала эпидемии в России. А как уже все поменялосьФото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно к третьему дежурству стало ясно, что этих двух суток в интервале близко на восстановление не хватает. И уже ни фига ты не «капитан Америка», а просто выжатый лимон с угрюмой отечной рожей и красными глазами. И не румяный ты никакой, а цветом, как жеваная газета. Но прежним остается только одно чувство: «раз другие могут…». Та самая спасительная неловкость. Да и потом, работа такая. Шли ведь осознанно.

Вообще поначалу многое было иначе.

Пациенты, например, совсем другие. Первыми же были в основном «привозные». Все эти «итальянцы», «куршавельские» и им подобные. Такая сытая, мягко говоря, категория: дочки каких-то «продвинутых» буржуев, которые были шокированы, а вернее охреневали, от отсутствия в больнице полноценного ресторана.

Крайне высокомерные телочки, пришитые к собственным губам - чьи-то жены или любовницы. Требовательные мужики, пугающие усталого доктора какими-то страшными фамилиями из телевизора… Короче весь этот амбициозный балаган, многие члены которого считали, что эти нищеброды в белых халатах специально «поймали и заточили» их ради собственного удовольствия, по всей видимости. Ну и конечно, все этому пиплу пожизненно обязаны. А потому, наверно, ответить на вопрос о самочувствии матом, это для некоторых считалось нормой. Конечно, на пациентов обижаться нельзя и не стоит. Не профессионально это, как минимум. Но, тем не менее, часто было обидно. Да чего там! Очень противно бывало. Но ничего, пережили, простили и «проехали».

Сначала везли "куршавельских", теперь тысячи тех, кто схватил погань в магазине у домаФото: Иван МАКЕЕВ

Ну и если вспомнить то самое начало - ситуация была, конечно, куда проще! Заболевших за сутки значительно меньше, а потому могли себе позволить госпитализировать не особо тяжелых тоже. Сейчас ведь, близко не до того. Какие сегодня могут быть телки с матершиной и тоской по лобстерам? Коек же конкретно не хватает, да и медперсонал иссяк. Раз уже дали распоряжение студентов мобилизовать, судя по новостям… Сейчас в приемное едет до сотни «скорых» с теми, кто прихватил эту погань в каком-нибудь магазине у дома, или еще хрен знает где, но не на курорте точно! Фельдшеров везут, сестер… Ну докторов, конечно, тоже… Дедушек чьих-то, внуков, мужей. Чьих-то любимых и родных людей.

Не знаю, как рождаются мифы и легенды эти народные. Откуда, к примеру, сказка о том, что в «Коммунарке» сплошные «випы»? Да обычные тут люди, ну и не тот момент, чтобы пациентов классифицировать и по социальным полочкам раскладывать. Да и не принято оно в нормальной медицине. Для нас все равны, все в памперсах! И борются за каждого одинаково - что есть, то есть! И бабулю из интерната на тот свет не отпускают из последних своих сил и какого-нибудь начальника. Оставайтесь на земле, выписывайтесь, пожалуйста, надевайте кофточки старенькие или костюмы свои дорогущие, соответственно, а дальше вам Бог судья…

Сейчас в приемное едет до сотни «скорых» с теми, кто прихватил вирус непонятно где, но не на курорте точноФото: Иван МАКЕЕВ

Кстати о начальниках…

Поступил, вот недавно, такой. И вот сходу пошли наезды.

- А почему я должен лежать на животе? А мне это не удобно, может быть! И кто это вообще придумал? Что за издевательство?! Требую главного! Вам еще покажут…

Противные такие, колхозные и хамские наезды в четыре часа утра, с визгами и угрозами к измученной бригаде, еле стоящей на ногах.

Доктор что-то ему лепечет. Как-то пытается объяснить, что оно не для смеха, а надо… И стоит потерпеть. Для своего же блага.

И тут появляется няня. Санитарка которая… С горшком и пламенной речью:

- И вот чего ты тут всем нервы мотать вздумал?! Бессовестный! Не хочет лежать он! Устал, понимаешь… А врачи не устали?! Да ты еще и близко не успел! Быстро на пузо ляжь и делай, чего сказали! А то ведь гулял поди, шашлыки там, бабы… Водочка! То да се!!!

Немая сцена… Врачи затаили дыхание. Пациент молча перевернулся и шепнул: «Я понял, спасибо».

Ржали долго… Няньке даже не стали пытаться объяснить какого уровня это чиновник, и какого уровня люди входят на цырлах в его кабинет… Ей это по фигу! Она «пролетарий» с тряпкой в руках.

А его, кстати, успешно перевели в отделение. Рекомендация «ляжь на пузо» сыграла в том числе свою лечебную роль. Ушел, сказав «спасибо», а не вот это все. Спасибо няне!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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