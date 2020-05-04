2020-05-04T13:01:57+03:00
Спорт

Матерацци рассказал, что заставило Зидана ударить его головой в грудь на ЧМ

После того матча легендарный французский футболист завершил карьеру [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Кстати, это были последние секунды Зидана на поле в качестве игрока – после того ЧМ блистательный футболист завершил карьеруКстати, это были последние секунды Зидана на поле в качестве игрока – после того ЧМ блистательный футболист завершил карьеру
Изменить размер текста:

Пока нет футбола бойцы зеленых полей вспоминают минувшие дни. И вот экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци признался, что же он сказал Зинедину Зидану в том эпическом матче чемпионата мира-2006. Напомним, что после тех слов Зидан не сдержался и ударил Матерацци головой в грудь. Француза удалили с поля, а итальянцы выиграли финальный матч по пенальти (1:1, 5:3).

«Зидан забил мяч за французов в первом тайме, и Доменек (тренер сборной Франции, - прим. авт.) сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я рассердился. Зидан сказал, что отдаст мне свою футболку позже, а я ответил, что предпочел бы его сестру, - приводит слова Матерацци газета Marсa. - Правда в том, что я не ожидал удара головой в то время (и упал). Мне повезло, потому что, если бы я ответил, то мы оба оказались бы в раздевалке."

Кстати, это были последние секунды Зидана на поле в качестве игрока – после того ЧМ блистательный футболист завершил карьеру. А спустя несколько лет Зизу стал и успешным тренером, выиграв с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, чего раньше не удавалось никому.

Любопытно, что в эти дни журнал «Франс футбол» определил 50 лучших голов Лиги чемпионов за всю ее историю. И на первое место попал гол Зинедина Зидана в финальном матче ЛЧ-2001 против «Байера». Тогда в конце первого тайма при счете 1:1 Зидан нанес уникальный удар с разворота. Этот мяч стал победным в матче.

Гол Зинедина Зидана стал одним из лучших в истории Лиги Чемпионов .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперты предупредили, что коронавирус не остановит домушников на майские праздники
Глава Роспотребнадзора сообщила, что есть надежда на снятие карантинных ограничений
Ученые предупредили о новых клещах-гибридах, появившихся в России
Коронавирус увеличил спрос на сиделок в три раза
От инсульта умер автор хитов Ласкового мая
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
В Москве от коронавируса умер бывший Астраханский митрополит Иона
В аэропорту Таиланда россиян провожали карточками с фразой "до свидания"
«Бессмертный полк онлайн» - более 600 тысяч заявок за неделю
В правительстве выделили 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Назван возраст зараженных коронавирусом в России
Названы регионы с самой высокой смертностью от коронавируса
В России за стуки от коронавируса умерли 76 человек
Курс рубля на 4 мая 2020 года: На открытии торгов евро и доллар выросли почти на рубль
Пассажиров будут пускать на рейсы Москва-Пекин только со справкой об отсутствии коронавируса
В Москве за сутки выписали 544 пациентов, переболевших коронавирусом
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 217 тысяч человек
Попова заявила, что невозможно полностью остановить распространение коонавируса
Треть пациентов с коронавирусом в реанимации в Коммунарке моложе 60 лет
Ученые вычислили, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве и Московской области
В ЦИК Казахстана прекратили депутатские полномочия дочери Назарбаева
Россияне рассказали, чем занимаются на самоизоляции
В Венесуэле отразили атаку наемников с моря: Колумбия отрицает обвинения
Минтруд объяснил, как оплатят нерабочие дни в мае