Матерацци рассказал, что заставило Зидана ударить его головой в грудь на ЧМ

Пока нет футбола бойцы зеленых полей вспоминают минувшие дни. И вот экс-защитник сборной Италии Марко Матерацци признался, что же он сказал Зинедину Зидану в том эпическом матче чемпионата мира-2006. Напомним, что после тех слов Зидан не сдержался и ударил Матерацци головой в грудь. Француза удалили с поля, а итальянцы выиграли финальный матч по пенальти (1:1, 5:3).

«Зидан забил мяч за французов в первом тайме, и Доменек (тренер сборной Франции, - прим. авт.) сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я рассердился. Зидан сказал, что отдаст мне свою футболку позже, а я ответил, что предпочел бы его сестру, - приводит слова Матерацци газета Marсa. - Правда в том, что я не ожидал удара головой в то время (и упал). Мне повезло, потому что, если бы я ответил, то мы оба оказались бы в раздевалке."

Кстати, это были последние секунды Зидана на поле в качестве игрока – после того ЧМ блистательный футболист завершил карьеру. А спустя несколько лет Зизу стал и успешным тренером, выиграв с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, чего раньше не удавалось никому.

Любопытно, что в эти дни журнал «Франс футбол» определил 50 лучших голов Лиги чемпионов за всю ее историю. И на первое место попал гол Зинедина Зидана в финальном матче ЛЧ-2001 против «Байера». Тогда в конце первого тайма при счете 1:1 Зидан нанес уникальный удар с разворота. Этот мяч стал победным в матче.