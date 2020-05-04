Расследование «КП»: Что скрывает якутская Долина Смерти

В 90-е годы на фоне самых шокирующих сенсаций в прессе особо пугающей выглядела сенсация о вилюйских котлах в якутской Долине Смерти. Иные авторы раскопали тогда записки известного исследователя 19 века Ричарда Маака: «В Сунтаре мне рассказали, что около вершины Вилюя есть речка, называемая Алгый тимирьцить (большой котел утонул), впадающая в Вилюй. Недалеко от ее берега в лесу, находится в земле огромный котел, сделанный из меди; из земли высовывается один только край его, так что собственно величина котла неизвестна, хотя рассказывают, что в нем находятся целые деревья».

Загадочные явления в Долине смерти в разные годы были отображены в рисунках

Приводились жуткие рассказы охотников уже советской эпохи. Натыкаясь на те котлы, охотники заходили в лаз, от которого по винтовой лестнице спускались вниз. Попадали в теплое помещение, где шибко худые и одноглазые неживые люди лежали в блестящих одеждах. После охотники чем-то заболевали и вскорости умирали. Однако рисунки, сделанные по рассказам охотников, намекают нам на некие базы инопланетян.

Точное место вилюйских котлов не установлено и доселе, так как Долина Смерти громадна площадью, а искателей, готовых собой пожертвовать, крайне мало.

Записки известного исследователя 19 века Ричарда Маака

Записки известного исследователя 19 века Ричарда Маака

«НОЧЕВАЛИ В КОТЛЕ ВСЕЙ ГРУППОЙ»

Особо интересное свидетельство о котлах публиковала газета «Труд» в 1996 году. Это было письмо жителя Владивостока Михаила Петровича Корецкого, который наяву видел это чудо и даже ночевал в одном из котлов.

«Я побывал там трижды. Первый раз в 1933 году, когда мне было 10 лет, — вместе с отцом ездил на заработки. Потом в 1937 году уже без отца. И последний раз в 1947 в составе группы молодых ребят. Долина Смерти тянется вдоль правого притока реки Вилюй. По сути это цепочка долин вдоль ее поймы. Все три раза мы были с проводником якутом. Шли мы туда не от хорошей жизни, а оттого, что в этой глуши можно было мыть золото, не ожидая в конце сезона, ограбления и пули в затылок. Что касается таинственных объектов, их там, наверно, много, потому что за три сезона я видел семь таких «котлов». Все они представляются мне загадочными: во-первых, размер от 6 до 9 метров в диаметре. Во-вторых, изготовлены они из непонятного металла. Вы писали, что из меди, но это не медь. «Котлы» не берет даже отточенное зубило. Металл не отламывается и не куется. А эта «медь» сверху покрыта еще слоем неизвестного материала, похожего на наждак. Но это не окисная пленка и не накипь — ее тоже ни сколоть, ни процарапать.

Письмо жителя Владивостока Михаила Петровича Корецкого

Уходящих вглубь земли колодцев с комнатами мы не встречали. Но я отметил, что растительность вокруг «котлов» аномальная, совсем не похожа на ту, что вокруг. Она более пышная: крупнолистные лопухи, очень длинные лозы, странная трава, выше человеческого роста в полтора — два раза. В одном из «котлов» мы ночевали всей группой (6 человек). Ничего плохого не ощущали. Никто после серьезно не болел. Разве что у одного через три месяца полностью выпали все волосы. А у меня на левой стороне головы (я на ней спал) появились три маленькие болячки, размером со спичечную головку каждая. Лечил я их всю жизнь, но они так и не прошли. Все наши попытки отломить хоть кусочек от странных «котлов» не увенчались успехом.

Михаил Корецкий писал журналистам, что видел те саме котлы

Единственное, что мне удалось унести, - черный камень. Непростой — половинка идеального шара, диаметром 6 сантиметров. Он не имел видимых следов обработки, но был очень гладкий, словно отполированный. Я поднял его с земли внутри одного из котлов. Привез в село Самарку, Чугуевского района, Приморского края, где жили мои родители в 1933 году. Как-то понадобилось вставлять стекла, а стеклореза не было во всем селе. Я попробовал царапать ребром половинки этого каменного шара — оказалось, что он режет с удивительной легкостью. После этого им много раз пользовались, как алмазом, все знакомые. В 1937 году я передал камень дедушке, а его осенью арестовали, увезли в Магадан, где он прожил без суда до 1968 года, и умер. Теперь неизвестно, где этот камень».

Долина смерти с высоты птичьего полета. Фото Евгений Трошин

ЧТО ЗНАЮТ РОДСТВЕННИКИ КОРЕЦКОГО

Нету в живых и самого Корецкого. В администрации села Самарка Чугуевского района нам дали телефон его родственницы Надежды Петровны, но она про котлы и чудесный камень совсем ничего не слышала. А родной брат Надежды Петровны - Станислав Петрович Корецкий рассказывает:

- Михаил Корецкий никогда ни про какие котлы мне не рассказывал. Я сам был очень удивлен, когда прочитал его письмо в интернете. Но расспросить Михаила было уже поздно. Он и его жена к тому времени уже умерли. А где теперь живут их сын и дочь, я не знаю.

Наши коллеги из «КП»-Владивосток» встретились со старшей по дому, где до 2003 года жил Михаил Петрович. Женщина хорошо помнит общительного Корецкого. Часто разговаривала с ним на разные темы.

Загадочная пирамида, похожая на древнее египетское творение, возвышается посреди якутской тайги. Фото Евгений Трошин

- Но вот о котлах вилюйских никогда он не рассказывал, - ответила она. – И о болячках на его голове ничего не слышала.

Как же так получилось, что Михаил Петрович написал такое подробное письмо в центральную газету, а окружающие о таких интересных фактах из его биографии ничего не знали?

Журналисты «Труда» Игорь и Ирина Царевы в 90-х переписывались с Корецким. Они же и опубликовали это письмо. В то же время Игорь Царев создал комиссию «Феномен» при «Труде», которая занималась аномалиями. Письма Корецкого вызвали большой читательский переполох. Шутка ли – живой свидетель якутского чуда!

Царевы долго держали интригу, не предавая огласке всю переписку. В 1999 году Ирина Царева издала книгу «Непознанное, отвергнутое или сокрытое», в которой написала:

«Письмо Корецкого публиковалось нами в периодической прессе, оно тиражировалось по нашим материалам другими авторами, но полный его оригинал находится у нас и ждет своего часа. В нашем архиве хранятся также письма и рисунки других очевидцев, побывавших в районе якутской «Долины смерти», приблизительные отметки на карте, где наблюдались аномальные объекты».

Но «свой час» для этих свидетельств так и не настал. Игорь умер в 2013 году. А Ирина отдала весь «аномальный» архив вместе с письмами Корецкого некому исследователю из Германии, имени которого, по ее словам, Ирина не помнит.

Та же самая пирамида, но с другого ракурса. Фото Евгений Трошин

А ПОД НОГАМИ КРУГЛАЯ СФЕРА

В 2006 году чех Иван Мацкерле отважился отыскать загадочные котлы. Он изучил все о них, включая письмо Корецкого, и полетел в Якутию с сыном Денни. Сам Иван умер 7 лет назад. Но мы поговорили с сыном.

- Впервые мы услышали о долине и котлах от уфологов, - рассказал Денни. – Они предположили, что это могут быть обломки летающих тарелок после их массового крушения или битвы. Или же это ракетные установки, защищающие нашу Землю от опасности из космоса. Они были построены инопланетянами в древние времена и сегодня работают в автоматическом режиме. Эта тайна якутской Долины Смерти с ее котлами покорила нас. И мы взялись исследовать участок реки Ойгулдах (с якутского «место с котлами») около 200 км. Сплавлялись на лодке, а окрестности обозревали с помощью параплана. Мы натолкнулись на два места, которые посреди монотонной зелени леса поразили глаз абсолютно совершенными круглыми озерами. И там же у нас взбесились стрелки компасов. Когда я вошел в воду, мне показалось, что я иду по большой круглой сфере. К сожалению, у нас не было возможности провести исследования под водой.

ЧУДЕСА ОБЪЯСНИМЫ

Чехи сняли фильм о своей экспедиции. Мы показали его доценту кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ Виктору Поповнину.

- Берега Вилюя лежат в зоне мощной вечной мерзлоты, и там распространены такие своеобразные объекты как бугры пучения, - объяснил Виктор Поповнин. - Они встречаются не только в Сибири, но и в Канаде, и на Аляске. Из-за определенных процессов происходит просадка центральной части бугра с образованием термокарстового озера. В Якутии таких озёр тысячи, и характеризуются они обычно весьма правильными очертаниями – округлыми или прямоугольными. Внешний облик того, что показано в чешском фильме, идеально совпадает с термокарстовыми озёрами.

- То есть, все объяснимо бугром пучения?

- Еще это могут быть кимберлиты – продукты взрывообразного выхода на поверхность Земли магматических пород основного состава, газов и флюидов. При застывании верхней части трубки происходит формирование плотной пробки из горных пород, на которой и стояли исследователи. В пользу кимберлитовой версии говорят и свидетельства о чрезвычайной плотности вещества куполов: как известно, к кимберлитовым трубкам приурочены выходы алмазов. Обилие в кимберлитах соединений железа и прочих ферромагнетиков объясняет беготню стрелок компасов у создателей фильма.

ПОИСКИ С ВЕРТОЛЕТА

Более глобальную операцию по поиску котлов провели в 2008 году исследователи Евгений Трошин и Сергей Ананов. На вертолете они облетели Долину Смерти вдоль и поперек.

- На третий день поисков недалеко от поселка Айхал на склоне невысокого горного плато показались правильные округлые горки, - рассказал Евгений Трошин. - Издали их поверхность выглядела необычайно ровной, словно песочек, высыпанный из гигантского ведерка. Словно бы великан лепил куличи на зеленом склоне. Сверху было похоже, что эти кучи выстраиваются в какие-то выгнутые линии. Поросшие полярным лесом или темными пятнами лишайника, холмы походили друг на друга цветом и гладкой поверхностью, равномерным мелким гравием, устилающим их склоны. Найдя площадку, мы выбрались из вертолета на склон одного из этих каменных барханов. Радиоактивный фон 4-6 микрорентген. Это мало даже для Подмосковья. По лишайникам и лиственницам легко догадаться, что этим холмам более сотни лет. На одном из них замечаем жерди временного кочевого пристанища. Особенно удивляли плоские площадки на вершинах некоторых холмов. Как будто кто-то пригладил лопаточкой особенно удачные свои творения. При этом размер этих куч впечатлял – не менее 10-15 метров высоты.

В 2008 году Сергей Ананов и Евгений Трошин облетели всю долину смерти на легком вертолете и убедились, что котлов в этих местах нет

Но один из холмов показался Трошину и Ананову особенно необычным. Его можно назвать четырехугольной пирамидой, настолько четко прослеживались грани.

- Будь это Египет, мы бы решили, что перед нами древний храм, - сказал Евгений. – Покружили вокруг пирамиды, поснимали ее, но так и не поняли, как она тут образовалась. Бульдозеры сюда не прошли бы, кругом глухая тайга.

И вновь мы обратились к гляциологу Виктору Поповнину.

- Это бугор пучения, - пояснил он. - Высота не должна смущать – они и гораздо выше бывают, до 80 м. Бугор медленно вырос на торфянике из маленького озерка. Там таких пруд пруди. От классического он отличается тем, что не округлый, а какой-то прямоугольный. Но и это не редкость. В Якутии много прямоугольных форм мерзлотного рельефа. Чаще всего такие озёра формируются в зоне полигонально-жильных льдов, которые секут мёрзлые породы правильной сеткой прямоугольников, оттого и озёра наследуют часто такую конфигурацию.

РЕЗИНОВЫЙ КАМЕНЬ

Известный автор телевизионного цикла «Искатели» Андрей И тоже пытался найти загадочные котлы примерно в том же районе, где работали чехи.

- Котлов не существует! - сказал как отрезал Андрей. – Но в одном месте мы нашли странный резиновый камень.

Далее выяснилось, что один из участников экспедиции среди болота копнул лопатой и на глубине сантиметров 8-ми лопата уперлась в твердое. От этой тверди откололи кусок, похожий на резину. Поднесли огонь - запах как у резины.

Кадр из фильма «Тайна долины смерти». В одном из болот экспедиция обнаружила странный резиновый камень. Когда находку подожгли, она дала запах резины

- Стали шарить в болотной жиже руками, - вспоминает другой исследователь Сергей Виталев, - Ощущение словно какая-то круглая поверхность была покрыта этим резиновым плотным слоем. Андрей И забрал камень с собой.

- Нельзя ли кусочек этого камня взять на изучение? - спросили мы у Андрея И.

- Позвоните через полчаса, - сказал он, но больше на звонки не отвечал.

Вот и еще вам одна загадка.

ЯКУТСКИЕ ЧУДЕСА

Так что есть ли в Долине Смерти инопланетные котлы, нет ли, науке пока не известно. Однако чудес в Якутии без того хватает. Журналист «Комсомолки» Николай Варсегов, раззадоренный публикациями в «Труде», отправился в Якутию. Вот несколько выдержек из его статьи «Чем ближе мы к Долине Смерти, тем дальше истина от нас…».

«Следующий разговор состоялся с директором краеведческого музея Ольгой Кобылкиной, дамой интеллигентной и уважаемой:

- Чудеса и привидения в наших краях случаются, - отвечала Ольга Алексеевна. - Есть, например, в тайге охотничье зимовье, где по ночам на болоте воет женщина, взывает о помощи. Недавно трое наших, ни во что не верящих мужиков - один из них мой близкий родственник - отправились туда на охоту. Только ночью собрались спать, как она и закричала где-то рядом, запричитала: «Помогите выбраться мне отсюда!». Мужики не то что б струхнули, но духом пали, домой вернулись угрюмые. А Долину Смерти надо искать где-то по верховьям Вилюя. У нас вон, женщины подтвердят, года три подряд один парень туда хаживал. По возвращении являлся в музей и разные вещи рассказывал. Например, ночью, говорит, сижу у костра, из кустов выходит старик (привидение) и молча садится рядом, смотрит пустыми глазами поверх моей головы. Я, говорит, протяну ему хлеб, старик хлеб возьмет и в темноту уходит. Так вот, а в прошлом году парень тот в Долину Смерти ушел и больше уже не вернулся…

Мой следующий собеседник знатный геолог-ветеран Ботуобинской геологоразведочной экспедиции Порошин Владимир Васильевич при словах «Вилюйские котлы» и «Долина Смерти» не на шутку насторожился. Долго выпытывал, что мне известно про сей предмет. После нехотя завел разговор.

- Искать котлы надо по реке Немана. Разговоры о тех котлах, и разговоры упорные, ходят давно. А потому в 1962 году партия (КПСС) поставила мне задачу - попробовать отыскать котлы. Я взял проводника якута, лошадь, провизии на два месяца и отправился в те края, где нога геолога никогда еще не ступала, и по нашим картам не значилось там никакого стойбища. Шли долго и тяжело, что там говорить, и вот выходим однажды на одно странное место. Я гляжу - что такое?! На берегу небольшой и необитаемой реки Берэндэ останки железоплавильного производства! То есть, тут тебе и мини-домна, и железная руда, и уголь, и прочее... Ага, дальше идем, глядим - заброшенное зимовье, а рядом с зимовьем горы стрелкового оружия, как охотничьего, так и, в большей степени, армейского: винтовки, автоматы, карабины... Мы не стали пытать судьбу, повернули назад. В городе Ленске доложили властям - так, мол, и так... Власти говорят: это вы, наверное, дезертиров спугнули, много их в наши края от войны бежало.

На другой год меня опять послали примерно в те же места котлы искать. Отправился я уже с вооруженным отрядом. А всех дезертиров на тот момент реабилитировали, поскольку в тайге их все равно не достать. И мне было велено, при встрече с дезертирами передать им это радостное известие.

И вот идем мы, идем звериными тропами. Месяц проходит и более, вдруг я, как впереди идущий, внезапно выхожу из зарослей на поляну, вижу здоровый такой рубленный дом, а вокруг дома мужик бегает... Вот бегает и все! Меня он увидел и угрюмо так в мою сторону направляется. Но тут выходят из леса ребята. Мужик замер. Мы ему говорим: «Не бойся, геологи мы. Продай-ка нам, дядя, домашней еды: молока, мяса, яиц... Мы уж тут два месяца на консервах живем...». Тогда мужик пригласил нас в дом. В большой комнате вдоль стен лавки стоят, а на лавках женщины якутки или ненки, не знаю, сидят, человек десять, в платочки закутаны. Гарем его что ли? Но детей нету. Мужик провел нас за стол. Женщины молчат, мы молчим, как-то неловко вроде. Он сам открыл заслонку в русской печи, достал мяса вареного. Сам все на стол накрыл, хлеб, молоко поставил, овощи. Поели мы и ушли. Что меня удивило: сени у него какие-то непонятные, даже не могу объяснить словами. Сначала входили, вроде одни сени были, а уходили, они уже переменились эти сени что ли? Все это как-то странно. Кто он? Дезертир? Беглый зэк? Леший? Раскольник? Сказать не могу. Дезертиров там, конечно, много было, но не знаю случая, чтобы они к людям возвращались. Поди и сейчас живые остались? Многие с бабами жили, возможно, потомство по тайге пустили...

- А личностью-то мужик на кого похож?

- По морде так вроде русский, - ответил Владимир Васильевич.

- Ну а котлы-то нашли?

И Владимир Васильевич деликатно ушел от ответа.

КТО ВЫРВАЛ ЗУБ?

В кабинетах той же Ботуобинской экспедиции меня свели с директором музея алмазов Марфой Христофоровной Конобыловой. Она говорила нехотя и довольно туманно, а смысл её слов был примерно такой: у каждой нации есть свое божество. Есть места, где божество имеет свои представительства. В Якутии таких представительств несколько, в том числе и Долина Смерти. Местным знатокам категорически запрещено сообщать что-либо о тех местах, тем более посвящать в тайну лиц иного происхождения. А поиск таких мест инородцами, как правило, кончается для последних печально... Потому-де никто никогда всей правды не скажет.

После меня придержал в коридоре некто Василий с блуждающим взглядом, не пожелавший огласить фамилию.

- В семидесятых годах я разведывал под Айхалом. Однажды в экспедиции страшно зуб заболел. Я оторвался от группы, заблудился в тайге. Загноились десны, харя распухла, как тыква. Шел напропалую в полубреду дня три. Потом был врачебный кабинет и люди в белых халатах удаляли мой зуб. После очнулся в окрестностях Айхала - никаких врачей, но и зуба как не бывало... Здесь в разных местах, особенно под Айхалом, разное людям чудится. Это, говорят, потому что вырывается на поверхность природный газ с особым дурманом. Это токсикомания: тут вам и люди в белом, тут и дворцы инопланетные... Согласен, но одного не пойму: кто же мне вырвал зуб и десну распорол, гной выпустил? А еще интересно, что я в бреду за три дня протопал километров двести и вышел аккурат к Айхалу, при этом меня не съели ни комары, ни волки..., - закончил рассказ Василий».

ОТ АВТОРОВ

Как и вокруг любой интересной истории, вокруг вилюйских котлов больше баек, пугалок, чем здравого смысла. Тот же серьезный исследователь Ричард Маак, которому приписали чуть ли не открытие котлов, называл историю с котлами сказочной: «Рассказывали также, что оттуда (с вершины Вилюя) в тридцатых годах настоящего столетия была вывезена кастрюля, сделанная из литой меди, которая досталась Нюрбинскому священнику, подарившему ее потом своему знакомому из Олекминска. Впрочем, такие рассказы не имеют отношения к переселению якутов и, по-видимому, должны быть отнесены к области сказок».

Мы тоже не склонны верить в худых покойников, погребенных в котлах. В то же время можем вполне допустить, что охотники наталкивались в тайге на нечто необъяснимое. Допустим, на крупный осколок тунгусского метеорита. Как охотнику, словарный запас которого невелик, объяснить увиденное? Он объяснял, как мог, а дальше уж краснобаи всякие дополнили те рассказы, превратив их в базы инопланетян. Кстати, об инопланетянах — уже и пентагоновские генералы признали появление НЛО. Возможно и у котлов вилюйских тоже космическая история?

И если кто-либо из вас достоверную информацию о вилюйских котлах или был знаком с Михаилом Корецким, просим написать: vars@kp.ru, konata@kp.ru.