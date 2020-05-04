Пока в обществе идут споры о чипизации населения, юнармейцы решили привязать QR-коды к могилам участников Великой Отечественной войны. Под эгидой "сохранения памяти о фронтовиках" они установили рядом с могилами таблички с черными квадратами-штрихкодами.

"Направляя камеру телефона на такой черно-белый квадрат можно автоматически перейти на тот или иной сайт. На первых QR-кодах юнармейцы дают ссылку на документальные фильмы об участниках войны из Безенчукского района, которые были сняты своими силами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. QR-коды юнармейцы ламинируют и размещают на белые пластиковые таблички. Их установка у могил участников Великой Отечественной войны проводится в присутствии их родственников", - говорится в сообщении изобретателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776970" frameborder="0"></iframe> Юнармейцы решили присвоить могилам фронтовиков QR-коды.

Первые такие таблички юнармейцы уже установили на кладбище в поселке Безенчук Самарской области. Авторы идеи призывают юнармейцев в других регионах присоединиться к акции.

Ранее юнармейцы этого же района Самарской области запустили новое движение «Звезда памяти». Они установили у могил участников Великой Отечественной войны отличительные звезды красного цвета, чтобы все посетители кладбища издалека видели, где похоронены фронтовики и могли им поклониться.