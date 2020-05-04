2020-05-04T16:44:17+03:00
Звезды

Звезда фильма "Большая перемена" еле сводит концы с концами

Актриса Валентина Титова живет на десять тысяч рублей в месяц
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Валентина ТитоваАктриса Валентина ТитоваФото: Юрий ЮРКО
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Валентину Титову телезрители полюбили по культовым фильмам "Щит и меч" и "Большая перемена". Несмотря на славу, 78-летняя актриса живет очень скромно. Если не сказать - бедно.

Валентина Титова пережила в своей жизни и предательство коллег, и разлуку с дочкой, и тяжелое финансовое положение. Однако звезда советских кинолент не унывает на самоизоляции: "Живу по-старому, привожу в порядок квартиру, себя и выполняю указанные нормы". Такие мелочи делают ее счастливой.

Валентина Антиповна не скрывает - у нее нет финансовой подушки безопасности. "Моя пенсия 16 тысяч рублей в месяц из-за отсутствия званий... Еще прибавили четыре тысячи в связи с вирусом. В итоге - 20. Поняла: умею на них жить - бедно и экономно", - цитирует ее "СтарХит".

Половина суммы у актрисы уходит на квартплату. Она научилась экономить.

Валентина Титова на съемочной площадке Фото: кадр из фильма.

Валентина Титова на съемочной площадкеФото: кадр из фильма.

"Была бедной несколько раз в жизни. Но мы эти мгновения пережили. В этом ничего страшного нет, организму тоже нужна передышка, нельзя без конца существовать под девизом «Как я хочу!». Сейчас живу так, как не хотела, но живу… Жизнь большое испытание. Если ты его пройдешь, то ты человек. А все остальное - шизофрения и идиотизмом", - признается звезда.

Она советует - не надо копить, надо легко расставаться с деньгами. В свои 78 лет Валентина Антиповна шикарно выглядит.

"Не стоит превращаться в старуху Изергиль. А это очень легко: с утра не надеть лифчик и трусы, не натянуть колготки… Вот ты и каракатица... Хочется быть получше. К примеру, очень не люблю красить ресницы, но надо. Актер должен носить эту форму всю жизнь, он - лицо нации", - уверена знаменитость.

Она ни на что не жалуется, но очень скучает по дочке и внучке. Они живут в Греции и ждут Титову к себе в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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