2020-05-04T18:26:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 5 мая 2020 достигло 145 268

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 5 мая 2020 года, последние обновления
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Обновлены данные по числу заболевших коронавирусом в России.Обновлены данные по числу заболевших коронавирусом в России.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 5 мая 2020 года в нашей стране составляет 145 268 случаев болезни. За последний день было выявлено 10 581 новый случай. Это меньше, чем рекордная отметка днем ранее. Вирус был обнаружен в 82 российских регионах. 5 352 человека, или же 50,6% случаев, были из тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (74401), Московская область (14939) и Санкт-Петербург (5346). За ними идут - остальные регионы. Это - Нижегородская область (2852), Мурманская область (1974), республика Дагестан (1958), Краснодарский край (1340), Тульская область (1293), Ростовская (1263), Брянская область (1250), Калужская область (1217), Свердловская область (1144), Рязанская область (1137), республика Татарстан (1117), республика Башкортостан (1102), Ленинградская область (1096), республика Северная Осетия - Алания (1069). В остальных регионах - менее 1000 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 18 095 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 1 456 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 1356 человек, из которых 76 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 4,3 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ребят, спасибо всем, мы пойдем»: министр здравоохранения рассказал, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом
По словам Александра Кравченко, оставшиеся в строю врачи и медсестры работают на "серьезном пределе". К борьбе с коронавирусом привлекают и студентов
Новости 24
Опубликованы данные по числу умерших от коронавируса в мире на 5 мая
Цены на нефть пошли в рост
Сирийские ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе Алеппо
Белый дом опроверг прогноз о двукратном росте числа жертв коронавируса в стране
ВОЗ оценила эффективность лечения коронавируса лекарством от Эболы
В Москве умерли еще 52 пациентов с коронавирусом
В ООН подсчитали расходы на борьбу с коронавирусом
Глава ВОЗ оценил эффективность мытья рук в борьбе с коронавирусом
Сенат Франции отклонил план выхода из режима изоляции с 11 мая
В Турции объявили об ослаблении ограничительных мер
В российской армии выявлено почти 3,2 тыс. заразившихся коронавирусом
Вашингтон пригрозил Пекину серьезными последствиями за невыполнение торговой сделки
Пандемия коронавируса в Европе пошла на спад
США считают угрозой Россию и Китай, несмотря на пандемию коронавируса
Эпидемиолог рассказал, когда улучшится ситуация с коронавирусом в Москве
Минобороны раскрыло, сколько самолетов примет участие в воздушных парадах 9 мая
В Чехии отменят запрет на индивидуальные международные поездки с 11 мая