Число заболевших коронавирусом в России на 5 мая 2020 достигло 145 268

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 5 мая 2020 года в нашей стране составляет 145 268 случаев болезни. За последний день было выявлено 10 581 новый случай. Это меньше, чем рекордная отметка днем ранее. Вирус был обнаружен в 82 российских регионах. 5 352 человека, или же 50,6% случаев, были из тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (74401), Московская область (14939) и Санкт-Петербург (5346). За ними идут - остальные регионы. Это - Нижегородская область (2852), Мурманская область (1974), республика Дагестан (1958), Краснодарский край (1340), Тульская область (1293), Ростовская (1263), Брянская область (1250), Калужская область (1217), Свердловская область (1144), Рязанская область (1137), республика Татарстан (1117), республика Башкортостан (1102), Ленинградская область (1096), республика Северная Осетия - Алания (1069). В остальных регионах - менее 1000 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 18 095 человек. При этом, за последние сутки здоровыми стали и были выписаны из больниц 1 456 человек, что тоже является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 1356 человек, из которых 76 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 4,3 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.