"Разин постоянно кого-то хоронит": участник "Ласкового мая" заявил, что Владимир Бойко не имел отношение к известным хитам

О кончине композитора, музыкального руководителя группы «Ласковый май» Владимира Бойко сообщил на своей страничке в соцсетях Андрей Разин. Новость тут же перепостили сетевые СМИ. Причина смерти якобы инсульт. «Владимир Бойко написал около 25 песен для нас. Это такие шлягеры, как «Гадкий утенок» и многие другие. Его песни пел я, а также Наталья Грозовская и другие солисты группы «Ласковый май», — написал Разин. - Многие песни Володи стали шлягерами. Вся группа «Ласковый май» скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему небесное. Это большая утрата для группы».

Мы ожидали выслушать слова скорби и от солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, но он живет в Германии. Зато его директор Аркадий Кудряшов был разговорчив и неожиданно сообщил, что с Владимиром Бойко они никогда не работали, и вообще не знают, кого Андрей Разин «постоянно хоронит».

Юрия ШатуновФото: Евгения ГУСЕВА

- Мы не знаем Владимира Бойко. Я видел его один раз мельком. Юрий Шатунов с ним никогда не работал, - сокрушался Аркадий Кудряшов, периодически переходя на обсценную лексику. - Для Шатунова он ни одной песни не написал. Кого Разин постоянно хоронит, мы не знаем. Он уже человек сто похоронил, которые, по его версии, были в «Ласковом мае». Но «Ласковый май» - это только двое: Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов. Слава Богу, оба живы. Все остальные люди – это тусовка. Так что про покойного спрашивайте у Разина, с которым, кстати, мы судимся. Вот когда суды закончатся, тогда мы посмотрим, какое он будет иметь отношение к группе «Ласковый май».

Признаюсь, резкий ответ Кудряшова да еще по такому печальному поводу, удивил. Тогда я позвонила создателю группы , автору главных хитов, которые как раз исполнял Юрий Шатунов, - Сергею Кузнецову. Он ушел из группы в 1989 году, но, может, он все-таки знает, какую роль сыграл в жизни «Ласкового мая» Владимир Бойко.

- Мы вместе с ним работали, - сообщил Кузнецов. - Владимир был звукорежиссером у меня. Когда мы работали на студии «Рекорд», он помогал мне записывать песни. Это было уже после того, как я ушел из «Ласкового мая». Он автор песни «Гадкий утенок» и многих других. Но, какое он имеет отношение к «Ласковому маю», я не знаю. Скорее, он написал несколько песен для Андрея Разина.

Владимир Бойко - автор музыку к шлягерам «Художник», «Круиз», «Бархатный сезон» и другим. Он участвовал в записи первого альбома группы «Белые розы», который получил название в честь одноименного хита.