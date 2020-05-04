Еще не найденные клады Второй мировой войны: Японский меч, польское золото и кости древнего «Пекинского человека»

Самая страшная война в истории человечества до сих пор хранит немало загадок. 75 лет правительства и немало авантюристов ищут ценности, пропавшие во Вторую мировую войну.

Золото Ямаситы

Что за клад: Драгоценности Юго-Восточной Азии, награбленные Японией в 1940-х годах

Легенда клада: 1944 год. Генерал-лейтенант императорской армии Японии Томоюки Ямасита, по прозвищу Малайский Тигр, отправлен на Филиппины с заданием организовать оборону. Но ни летчики-камикадзе ни самурайская самоотверженность уже не могут остановить наступление армии США. И Ямасита, потерпев поражение, уходит в горы, где и отсиживается до капитуляции Японии. В сентябре 1945-го генерал сдается американским властям, а в феврале 1946-го его вешают по обвинению в геноциде мирного населения.

Это были факты. Дальше начинаются легенды, положившее начало одной из самых больших кладоискательных лихорадок в истории. Пока Ямасито скрывался в горах, он якобы спрятал 172 (в некоторых источниках 175) клада. Тонны золота, то ли награбленного, то ли присланного бомбардировщиком из Японии, возможно и сейчас лежат во взорванных тоннелях вместе с останками спрятавших их солдат.

Что говорят ученые: Многие эксперты сомневаются, что клад существует. Слишком хлопотно было в 1944 году тащить из Японии через опасное море тонны золота. Но есть версии, что сокровища все-таки существовали, но уже найдены и изъяты – либо американской разведкой, либо экс-диктатором Филиппин Фердинандо Маркосом.

В пользу последнего варианта высказывался даже суд США. Туда обратился охотник за сокровищами Рогелио Роксас: он утверждал, что якобы нашел пещеру со скелетами японских солдат, статуей золотого Будды и ящиками, набитыми слитками. Но когда Роксас начал потихоньку продавать золото, к нему пришли спецслужбы президента Маркоса и все отобрали. Сначала суд США обязал семью диктатора выплатить филиппинскому искателю приключений и поддерживающей его компании 40 млрд. долларов, а потом снизил эту сумму до примерно 20 млн. долларов. Случилось это в 1998 году. Но любителей сокровищ это не останавливает: до сих пор «золото Ямаситы» - один из самых разыскиваемых кладов.

Кости «Пекинского человека»

Что за клад: Окаменелости «Homo erectus pekinensis» - костей древнего «Пекинского человека», прародителя монголоидной расы.

Легенда клада: «Пекинский человек» был обнаружен во время раскопок в Китае в 1923 - 1927 годах. Но в 1941 году китайцы, опасаясь вторжения Японии, передали ценные окаменелости американским военным. С тех пор следы «Пекинского человека» теряются. Ученые, к счастью, успели снять слепки с находок. Но для науки оригинальные находки представляют огромную ценность.

Что говорят ученые: Никто не сомневается, что «Пекинский человек» - это не легенда. Но где теперь искать все, что от него осталось, никто не знает. Несколько лет назад появились свидетельства, что окаменелости могут быть зарыты на месте бывшей морской базы США Чинвантао. Сейчас там залитая в бетон промзона. Если и возможно найти доисторические черепа и кости, то только случайно.

Золото Роммеля

Что за клад: изъятое у евреев на Ближнем Востоке золото

Легенда клада: Фельдмаршал Эрвин Роммель командовал войсками в Северной Африке, при его участии были организованы концлагеря для евреев в Тунисе. Изъятые у них золото и ценности во время отступления якобы были отправлены сначала на Корсику, а потом в Германию по морю. Но в районе Корсики на корабль совершила налет авиация союзников, и испугавшиеся немцы сами затопили шесть ящиков с драгоценностями в море.

Что говорят ученые: У легенд про «золото Рейха» много версий. «Золото Роммеля» - одна из них. Про клад рассказал Петер Фляйг, бывший фельдфебель СС, но было установлено, что такой человек вообще не существовал. «Золото Роммеля» искали в 1940-х французы, а потом в 1950-х, в 1960-х годах все6 кто угодно. Последняя попытка предпринималась в 2000-х. Но эта история пока так и остается легендой.

Меч Хондзё Масамунэ

Что за клад: Легендарный самурайский меч, признанный достоянием Японии

Легенда клада: Катана Хондзё знаменитого японского мастера Масамунэ была выкована на рубеже XIII —XIV веков, и считалась чуть ли не самым знаменитым оружием Японии. Как у любого благородного меча, у Хондзё Масамунэ была официальная биография, каждый хозяин за честь считал владеть легендарным оружием. В 1939 году клинок был признан национальный достоянием страны.

А в 1945 году американские войска после капитуляции Японии издали указ сдать все холодное оружие. Иэмаса Токугава, последний владелец меча, в декабре 1945 года принес «Хондзё Масамунэ» и 14 других катан из семейной коллекции в полицейский участок в Мэйдзиро. Через месяц его забрал сержант 7-го кавалерийского полка Колди Баймор, и меч пропал… Расследование показало, что Колди Баймора не существует в природе, и кто унес легендарное оружие, неизвестно.

Что говорят ученые: Наиболее вероятной версией считается та, по которой меч Хондзё Масамунэ попросту сдали в переплавку. А фамилию загадочного сержанта просто неправильно записали иероглифами. Но японцы надеются, что катана все-таки была похищена, осела в какой-то частной коллекции, и есть еще шанс когда-нибудь ее увидеть. И поэтому поиски меча-клада продолжаются.

Золотой поезд Бреслау

Что за клад: Поезд с вывезенным из Бреслау золотом спрятан в шахтах Нижней Силезии

Легенда клада: Когда в 1944 году Красная Армия подошла к Бреслау (ныне Вроцлав), все хранившееся в городе золото сложили в вагоны и отправили куда-то в сторону шахт Нижней Силезии, где и спрятали, обрушив один из тоннелей. Бреслау давно уже превратился в польский город Вроцлав, но польские власти, а заодно и многие кладоискатели с тех пор не теряют надежду найти золотой поезд. Время от времени появляются новости, вселяющие в любителей сокровищ новые надежды.

Что говорят ученые: Скептики спрашивают, а откуда у Рейхсбанка в Бреслау оказалось столько золота, что хватило на целый состав? Но при этом почти не сомневаются, что золотой поезд, такой же что и в Венгрии, все-таки мог существовать. А в прошлом году в Польше сообщили, что найден документ, проливающий свет на эту историю. Это дневники офицера СС с полным перечнем ценностей – информация об 11 тайниках, где хранятся 48 ящиков с картинами, драгоценностями, ценными бумагами, слитками. О документах рассказал глава одного польско-немецкого фонда, и сообщил, что клад расположен так глубоко, что достать его без помощи польских властей невозможно. Правда, с тех пор о «золоте Бреслау» - тишина.