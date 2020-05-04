Банк России выпустил юбилейную монету в честь героев Ржевской битвы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Банк России выпустил в обращение серебряную монету с изображением монумента павшим воинам неподалёку от города Ржев Тверской области. На одной из сторон монеты размещено рельефное изображение памятника на фоне летящих журавлей, по окружности сделана надпись «Ржевский Мемориал Советскому солдату». Тираж монеты номиналом 3 рубля из серебра 925 пробы – 3 000 штук.

Проект по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом совместно с посольством Казахстана в Российской Федерации при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области. Идею его создания поддержал президент России Владимир Путин.

«Вечная память от благодарных казахстанцев»

Ржевская битва полыхала с января 1942 года до марта 1943-го. В мучительно долгой и кровопролитной схватке участвовали 100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады, сформированные в Алма-Ате и Ахтубе, оставившие на поле брани 80% личного состава. Общие потери советских войск в Ржевском сражении с учетом пленных составили 605 тыс. 984 человека, вместе с санитарными потерями - 1 млн 374 тыс. 217 человек.

В 2010 году на окраине Ржева был открыт Мемориальный комплекс в честь воинов-казахстанцев, чьи тела покоятся на кладбище здесь же. У входа установлены плиты с именами погибших героев, надпись на одной из плит гласит: «Вечная память воинам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад от благодарных казахстанцев».

В годы Великой Отечественной войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 бригад и 50 полков, на фронт ушли 1 млн 196 тыс. 164 жителя республики, это около 20% населения Казахстана в роковом 1941 году. 12% жителей республики погибли. За подвиги на полях сражений Великой Отечественной войны к Звезде Героя были представлены 615 казахстанцев, 7 из них стали дважды Героями Советского Союза. 200 жителей Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы.

Наступление фашистов на Ржев осенью 1941 года было стремительным, из 56 тыс. жителей довоенного Ржева в городе оставалось порядка 20 тысяч человек, не успевших укрыться от оккупантов. Из города и окрестностей в немецкое рабство была угнана половина жителей, к моменту освобождения в Ржеве оставалось не более 150 выживших, город был превращён в дымящиеся руины.

«Воевавшие здесь солдаты долгое время были обделены нашей памятью»

Нынешней весной в ежегодном городском празднике освобождения Ржева от фашистских захватчиков приняли участие представители посольства Республики Казахстан в России. Они возложили венок к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам, отдали дань памяти солдатам, похороненным в Братской могиле в деревне Трубино, где покоится погибший на подступах к Ржеву Касым Токаев - дядя действующего президента республики Касыма-Жомарта Токаева, которогго родители назвали в его честь. Побывала тогда казахстанская делегация и на строительстве Мемориала советскому солдату у деревни Хорошево, ставшего знаменитым ещё до открытия – его проект давно завоевал социальные сети, а сегодня, как уже говорилось, монету с изображением Мемориала выпустил Банк России. Открытие мемориала было запланировано на 9 мая, эти планы перечеркнуло «вероломное нападение» коронавируса, однако хочется верить, что задержка будет недолгой.

«Тема героизма и патриотизма мне очень интересна ещё со времён учёбы в Академии живописи, ваяния и зодчества имени Глазунова. Для меня всегда загадка, в какой момент человек решается на героический подвиг и жертву. Ведь это противоестественно человеческой природе. В этом есть что-то магическое, – говорит автор проекта мемориала, скульптор Андрей Коробцов. - Мы ориентировались на стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом», им вдохновлялись. Повествование идёт от имени погибшего солдата, его духа, так сказать. Стихотворение потрясающее, оно трогает за душу. Поэтому мы хотели сделать так, чтобы композиция отражала его суть и настроение. Чтобы солдат был не просто каким-то истуканом, но чтобы он смотрел на людей как бы вопрошая: чем закончилась это битва, чем закончилась эта война».

А вот что рассказал директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник так же принимавший активное участие в организации строительства Мемориала:

«Мемориал советскому солдату подо Ржевом станет, я бы сказал, знаковым для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. В1942-1943 годах здесь шли тяжелейшие, кровопролитные сражения, в результате которых на ржевских полях полегли сотни тысяч солдат. Количество убитых, раненых и пропавших без вести составило более миллиона человек. Боевая задача была выполнена: наши войска отвлекли и обескровили силы немецкой группы армий «Центр», оттянув их от Сталинграда. Но ценой этого стали огромные потери. Именно поэтому Ржевские бои не вошли в перечень военных побед или успешных операций, многие материалы были засекречены.

Солдаты, воевавшие здесь, долгое время были обделены нашей памятью. Многие из них до сих пор лежат в земле на этих полях. Есть среди павших и казахстанские воины, героически сражавшиеся в составе 100-й и 101-йказахских национальных бригад, оставившие подо Ржевом, по оценкам историков, до 80% своего состава.

Теперь здесь будет стоять впечатляющий монументальный комплекс, созданный в мастерской скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Центром его станет 25-метровая бронзовая фигура солдата на 10-метровом кургане. Масштаб скульптуры по своим размерам превзойдёт знаменитые памятники советскому солдату в берлинском Трептов-парке и болгарском Пловдиве.

Это действительно народный проект. Он создавался по инициативе ветеранов, без привлечения средств федерального бюджета, на добровольные пожертвования граждан и организаций. В рабочую группу по созданию мемориала вошли Министерство культуры, Российское военно-историческое общество, Музей Победы, правительство Тверской области и администрация Ржевского района.

С большим чувством признательности хочу отметить вклад в строительство мемориала правительства Республики Казахстан и поблагодарить за поддержку проекта. Эта трагическая страница войны – наша общая боль и беда, но память о героических предках объединяет нас, и имя каждого из них не должно быть и не будет забыто.

Я убеждён, что Мемориал советскому солдату подо Ржевом – это восстановление справедливости, которое так долго ждали воевавшие здесь ветераны, родственники и потомки погибших. Величественный монумент станет не только символом героизма советского солдата, но и местом притяжения будущих поколений, которые, посетив его, обязательно вспомнят бессмертные строки Твардовского. Я уверен, что молодёжь будет постоянно приезжать к мемориалу, и он станет таким же святым местом как Мамаев курган или Могила неизвестного солдата», - сказал директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.