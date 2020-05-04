Звезды устроят онлайн-концерт на 9 мая для одиноких стариков в домах престарелых

В этот день Победы мы все думаем, как поздравить ветеранов, сказать им "спасибо", выразить всю благодарность - и при этом не нарушить правила, которые так важно соблюдать в эти дни. Но есть старики, которые не только во время пандемии не видят улыбок любимых людей, не чувствуют объятия родных рук. Это бабушки и дедушки, на старости лет оказавшиеся в домах престарелых. Уже много лет 9 мая - да и весь год - праздник, заботу и тепло им дарят волонтеры фонда "Старость в радость".

В этом году, к 75-ому юбилею Великой Победы для подопечных фонда «Старость в радость» знаменитые музыканты проведут онлайн-концерт. На этот раз ни сотрудники, ни волонтеры фонда не смогут лично навестить своих подопечных, но очень хотят поддержать их морально, подарить им радость и надежду.

9 мая выступления артистов увидят пожилые люди, которые живут почти в 100 домах-интернатах, ПНИ и других социальных учреждениях, закрытых на строгий карантин из-за коронавируса.

Песни о войне споют Олег Газманов, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, Максим Леонидов, Митя Фомин, Руслан Алехно, Дина Гарипова, Алена Апина, Петр Налич, Анастасия Спиридонова и многие другие. Ведущими концерта станут попечители благотворительного фонда «Старость в радость» певец Родион Газманов и актриса Лиза Арзамасова.

Концерт удалось организовать при поддержке ИТ-компании КРОК, телеканала 360 и Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

- В этом году подопечные фонда – пожилые люди и инвалиды – отметят 9 мая в одиночестве. Без концертов, цветов, объятий. Мы не можем этого допустить! И хотим быть рядом с теми, кому во время этой эпидемии тяжелее других. Мы понимаем, что часть пожилых людей могут очень тяжело переносить болезнь. Вспышки коронавируса в интернатах уже начались и, увы, будут происходить дальше. Мы не властны отменить вирус, но мы можем поддержать, окружить заботой, быть рядом. Это личная ответственность каждого из нас. Мы переживаем за наших мам, пап, бабушек и дедушек. Вот эти люди – тоже наши, - говорит директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Но подготовкой большого концерта труд волонтеров в эти дни не ограничивается. Фонд закупает для домов престарелых ноутбуки, смартфоны и планшеты, налаживает интернет. Волонтеры записывают для одиноких бабушек и дедушек видеоприветы со словами поддержки и выходят на связь в режиме реального времени. К акции подключаются и психологи. Это действенная мера помощи тем, кому очень страшно в изоляции, говорят в фонде.

А еще «Старость в радость» закупает средства индивидуальной защиты для персонала и обитателей домов престарелых; средства дезинфекции, ухода и гигиены. Кроме того – оплачивает труд помощников по уходу, в том числе тех, кто добровольно согласился работать в тех домах-интернатах и ПНИ, где уже выявили коронавирус.