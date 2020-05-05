«Скрывает болезнь»: Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло поклонников

Звезда театра народной песни «Золотое кольцо» Надежда Кадышева неизменно радовала почитателей своего таланта ухоженным внешним видом. Затейливые прически, яркие наряды, броский макияж – в свои 60 лет певица тщательно следит за своим сценическим имиджем. Надежда время от времени появляется на обложках глянцевых журналов, да и на афишах театра «Золотое кольцо» она неизменно сияет молодостью и красотой. Каково же было удивление пользователей Инстаграма, когда они увидели свежие снимки артистки без фотошопа. На фотографиях Кадышева выглядит очень уставшей и резко постаревшей.

Темные круги под глазами и потухший взгляд потрясли поклонников русской народной песни и заставил их поволноваться. В Сети обсуждают: все ли в порядке со здоровьем Надежды, и не скрывает ли она какую-то болезнь. Впрочем, возможно, артистка в последние месяцы переутомилась – до того, как Россию захватила пандемия, и все концерты были отменены, у Кадышевой был очень плотный гастрольный график. Поклонники желают ей здоровья и надеются, что артистка воспользуется периодом самоизоляции, чтобы как следует отдохнуть.

rail_nabiullin Новые снимки Надежды Кадышевой удивили ее поклонников.

Пользователи Инстаграма сравнивают Надежду Кадышеву с ее коллегой – певицей Надеждой Бабкиной. Надежда Георгиевна на 10 лет старше Кадышевой, однако выглядит гораздо моложе. Вероятно, все дело в пластических операциях: Бабкина не скрывает, что скальпель хирурга помог стереть с ее лица несколько лет и продлил молодость. Она сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику, подтянув веки и убрав морщинки вокруг глаз.

Со своим мужем и коллегой по ансамблю «Золотое кольцо» Александром Костюком Надежда Кадышева живет уже 37 лет – они поженились в 1983 году. Это редкий пример семейного долголетия в шоу-бизнесе. У пары есть взрослый сын.

kadysheva.fan Певица выглядит уставшей. Возможно, виной тому - плотный гастрольный график.

Врачи уже не раз спасали певицу и буквально вытаскивали ее с того света. В 30 лет у нее нашли опухоль груди, два года она жила между жизнью и смертью – Надежда была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. В следующий раз медики спасли артистку, когда ей было 49 лет: он чуть не умерла от острой тахикардии. Врачи чудом предотвратили инфаркт.