2020-05-05T02:49:16+03:00
Звезды

«Ум или харизма»: Собчак сразила Инстаграм неземной красотой

Телеведущей снова удалось удивить поклонников
Ирина СУХАНОВА
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Ксении удалось рассмешить поклонников необычным образом. Фото: Инстаграм.Ксении удалось рассмешить поклонников необычным образом. Фото: Инстаграм.
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Ксении Собчак не откажешь в чувстве юмора и самоиронии. А еще – в смелости: мало кто из ее звездных коллег отваживается показаться в Инстаграме в таком виде, в каком порой публикует себя Ксения. Вот и в этот раз телеведущая рассмешила подписчиков своей странички, опубликовав фото с грязевой маской на лице. Впрочем, с масками Ксения показывалась в соцсети уже не раз. Но сегодня она сразила поклонников еще и забавной подписью.

- На вопрос: «что важнее для женщины ум или харизма?» я всегда отвечаю честно: Красота! – подписала она снимок своего лица по уши в грязи.

«Просто неземная красота!», - хохочут фолловеры в комментариях и хвалят Собчак за откровенность. «Ксения, вы огонь, красота - это круто, но она без мозгов и харизмы долго не вытянет все остальное», «Красивой можно легко стать с помощью косметики и хорошей одежды, а вот ум будет сложно получить», «Я надеюсь это шоколад? А не то что я подумала», - пишут они.

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На вопрос: что важнее для женщины ум или харизма? я всегда отвечаю честно: Красота!
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Во время самоизоляции Ксения уже не раз рассуждала на тему ума и красоты. Особенно от телеведущей достается блогерам-миллионникам. По мнению Собчак, популярный на карантине жанр прямого эфира четко показал, у кого из них есть мозги, а у кого нет.

- Всех откровенно подвел такой формат. На сочинение подписи к голожопым фотографиям можно нанять студента литинститута. А на прямой эфир уже «раба» не пошлёшь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет, - высказалась телеведущая в Инстаграме. - Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом, а что вы хотели? Их, собственно не за это любят, они и не пытались развивать или «прокачивать»этот странный орган-мозг. Он - не ягодицы, не отфотошопишь.

Сама Ксения тоже завела традицию прямых эфиров, которые она проводит вместе с мужем. Телеведущая самоизолировалась с режиссером Константином Богомоловым в своем таунхаусе на Рублевке, вместе с супругами живет сын Собчак от первого брака Платон и ее мама Людмила Нарусова. Во время одного из прямых эфиров Богомолов поделился семейными секретами. Оказывается, по утрам он может входить в спальню к жене только когда она полностью проснется. А еще Константин описал настроение своей избранницы по утрам.

- Настроение - ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все - это конец. Выскальзываю из комнаты, - сообщил режиссер. - Дальше сижу за компьютером, что-то пишу. И периодически смотрю в вотсап - в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней в комнату.

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Собчак самоизолировалась с мужем Константином Богомоловым и проводит прямые эфиры.
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Ксения, в свою очередь, призналась, что ее бесит уменьшительно-ласкательное прозвище, которое ей придумал муж. Но со временем она привыкла и даже стала сама употреблять его.

- Мася! Это какой-то «Дом-2», - возмутилась бывшая ведущая скандального телепроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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