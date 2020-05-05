2020-05-05T04:21:49+03:00
Спорт

В Германии нашли живым футболиста, который 4 года считался мертвым

Предполагается, что Яник Камба стал жертвой мошенников, подстроивших его гибель ради получения страховки
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Янник Кимба в молодости во второй команде "Шальке".Янник Кимба в молодости во второй команде "Шальке".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии удалось обнаружить футболиста, который четыре года как официально считался мертвым. В начале 2016 года было сообщено, что бывший игрок немецкого клуба "Шальке" погиб в автокатастрофе в Конго. Но впоследствии удалось выяснить немало деталей данной истории. Камба, которому уже 33 года, оказался жив! Просто стал жертвой мошенников, которые действовали вместе с его супругой.

Его жена устроила инсценировку смерти супруга, дабы получить страховые выплаты за его смерть на шестизначную сумму. При этом, в 2018 году "покойник" обращался в посольство Германии в Конго. Ибо после того, как жена футболиста сдала все документы, которые подтверждают смерть мужа, то фактически обманула немецкую страховую компанию, забрав себе деньги, сообщает T-Online.

- Он заявил, что в январе 2016 года во время поездки по Конго компаньоны ночью оставили его без документов, денег и телефона, - говорит прокурор Эссена Анетте Милк.

Весной 2018 года Янник Камба подал документы, дабы получить возможность вернуться в Германию. И только совсем недавно бывший игрок "Шальке", с которым в сезоне 2003/2004 годов за дубль играл сам Мануэль Нойер (чемпион мира и вратарь "Баварии"), смог уехать из Африки. Он поселился в городе Гельзенкирхен и работает в компании, которая занимается поставкой электроэнергии. И в ближайшее время он будет выступать в качестве свидетеля во время расследования дела о мошенничестве, по которому проходит на данный момент в качестве свидетеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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