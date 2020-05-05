2020-05-05T10:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 5 мая 2020: 10 102 человека заболели за сутки

Опубликованы актуальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 5 мая 2020 года. Общее число заболевших по стране превышает 155 тысяч
Семен ЕЛЕНИН
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Названо число новых случаев заражения коронавирусомНазвано число новых случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным Оперштаба на 5 мая 2020 года, за последние сутки в России положительные тесты на коронавирусную инфекцию сдали еще 10102 человек в 83 регионах. При этом в течение 24 часов специалисты провели 157 тысяч исследований - у людей с симптомами (таких примерно половина) или тех, кто с ними близко общался в течение последних двух недель. То есть, заболевание выявляют примерно у каждого пятнадцатого человека с подозрением.

По данным федерального Оперативного штаба, среди 10 регионов с самым большим количеством выявленных коронавирусных больных за сутки - Москва (5714 новых случаев), Московская область (822), Санкт-Петербург (226), Нижегородская область (174), Свердловская область (133), Дагестан (128), Мурманская область (127), Ямало-Ненецкий АО (108), Краснодарский край (97), Калужская область (92).

«За сутки зафиксировано 95 летальных исходов. За весь период - 1451 летальный исход», - сообщили в Оперативном штабе.

С начала эпидемии на территории России от COVID-2019 успешно вылечились 19 865 человек, в том числе за минувшие сутки - 1770.

Всего на сегодняшний день в РФ диагноз COVID-2019 подтвердили у 155 370 человек. По общему числу выявленных случаев коронавирусной инфекции Россия сейчас занимает 7 место в мире после США, Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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