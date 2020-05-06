От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел

Злодейства малые и шуточные именуются срамными и нетолько историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

(Салтыков-Щедрин. «Медведь на воеводстве».)

В сериале «Лучше, чем люди» директора морга звали Роман Олегович. Под этим именем читающая Москва вот уже 15 лет знает лучшего кинокритика нулевых Романа Волобуева, который в нашей профессии все, что мог, уже совершил и пять лет назад ушел делать кино сам - предвосхитив самороспуск своего журнала «Афиша» ввиду переутомления от игривости. Меж тем, фирменную склонность к игре каждый из «афишиных» зубров перенес в новую для себя сферу - и если и увидеть морг в новом волобуевском фильме, то это будет очень живенький, лиричный и даже слегка развязный морг, как у глубоко чтимых им Тима Бертона и Джорджа Ромеро.

Ибо снял Волобуев в соавторстве со сценаристкой Ваниной (в прошлом - замглавного «Афиши») парадный портрет русского начальства - касты бессмысленной, но вросшей в национальную матрицу со своей манерой отечески приобнимать избирателя и напиваться в одиночку под портретом первого лица.

Фактически Волобуев возводит этногенез правящей корпорации к старорусскому дворянству - паразитарному классу, искренне хотевшему подданным добра, только не знавшему, с какого бока зайти. «Чем будем удивлять народ?» - произносит любимую формулу бездельника новый шеф министерства перспективного развития, назначенный на пустое место в качестве эталонного идиота. За кадром звучит вальс цветов из балета «Щелкунчик» о превращении деревянного уродца в прекрасного принца - рождая подозрения, что и этот дятел на что-то сгодится. По крайней мере идея отмены закона о мате воодушевляет сразу. А чтоб не отрывать начальство от протестных масс, большие боссы в картине то и дело носят имена оппозиционных журналистов - чего стоит один комментарий к «матерному» закону замминистра Андрея Лошака. Да и сам министерский офис будто срисован с передовой редакции: ньюс-рум, заполошные прожекты, опойные вечера, перекрестное осеменение и квартальные гулянки с шариками национальных цветов. И зовут сотрудников Джемма, Максимыч и Ингеборга Эдмундовна (полное имя всем известной заслуженной артистки).

Налетчики в костюмах котиков от акции «Добрые лапки», крестовый поход против статуи Агнии Барто, культовый драматург Мурзенко в роли православного эксперта отца Виталия - такое может придуматься только по очень большой отвязке, но почему-то выглядит рядовой обыденностью. Ровно так и должен жить класс профессиональных реформаторов, которые хотят добра.

Ян Цапник еще с «Горько!» неотразим в ролях тех, «кто не зол, а так, скотина». Ольга Сутулова карикатурно расширенными глазками замминистра сигналит: есть у вас, ребята, свой Меньшиков в юбке. Обязательное присутствие во всех волобуевских фильмах Анны Чиповской согревает: ну куда годится кино без Чиповской? А министерскую дочь-красотку играет Катерина Горина, которую все помнят еще восьмилетней в «Сестрах».

По логике вещей, картину следовало закончить парадоксальным превращением креативного министра в президенты. Но удерживает опыт соседей: там тоже вот так шутили-шутили и дошутились. Поэтому Волобуев, похоже, ограничится укрощением старой русской антипатии к начальству трогательным образом долдона: господи, с кем там воевать? Такие же дураки, как мы. Разве что на метро не ездят.