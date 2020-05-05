2020-05-05T10:47:54+03:00
Звезды

"А работать не пробовала?": брошенная мужем экс-солистка "Блестящих" побрилась налысо, оставшись без средств к существованию

Анну Дубовицкую затравили в соцсетях за жалобы на сбежавшего супруга [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Анна Дубовицкая вышла замуж прямо на концерте - вручении премии Муз-ТВ в 2011 году.Анна Дубовицкая вышла замуж прямо на концерте - вручении премии Муз-ТВ в 2011 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Их история любви начиналась как сказка: она - солистка девичьей поп-группы, он - известный футбольный чиновник. Поженились прямо на концерте - вручении премии Муз-ТВ в 2011 году, где красавица-невеста дефилировала по красным дорожкам СК "Олимпийский" в роскошном свадебном платье, демонстрируя репортерам колечко на безымянном пальце. В считанные дни карьера певицы добровольно была оставлена, и после трех лет в "Блестящих" Анна Дубовицкая освоила роль жены и матери, надолго пропав с радаров светкой хроники. Как вдруг...

Дубовицкая с мужем и коллегами по группе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дубовицкая с мужем и коллегами по группе.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Знай героя в лицо! Анохин Сергей Вячеславович в условиях эпидемии сбежал из Москвы и перестал выплачивать алименты своему восьмилетнему ребенку, оставив его без средств к существованию, - написала Анна на своей странице в Фейсбуке, прикрепив фото беглого мужа-чиновника.

Фото: www.facebook.com/an.dubovitskaya Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: www.facebook.com/an.dubovitskayaФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для многих ее расставание с Сергеем Анохиным - президентом московской федерации футбола и членом исполкома Российского футбольного союза оказалось сюрпризом. Однако, среди подписчиков брошенной жены нашлись и те, кто оказался в курсе событий и на стороне бывшего супруга.

- Плохо, что мы прикрываемся детьми, чтобы шантажировать мужиков. Работай сама и воспитывай, зачем выставлять себя и отца ребенка на посмешище? Вы итак уже получили огромные отступные. А все эти манипуляции вызывают изжогу, - ответили комментаторы на жалобы экс-"Блестящей".

Группа "Блестящие" в 2010 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Группа "Блестящие" в 2010 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Между тем, Анна Дубовицкая даже в браке не сидела без дела: несколько лет назад она основала свой бренд женской одежды, участвовала в неделях моды. Сейчас зарабатывает как стилист и фотограф, снимает видеоролики.

А на днях экс-"Блестящая" удивила подписчиков новым образом: находясь на самоизоляции, женщина обрилась налысо, лишившись своих роскошных белокурых локонов.

- Никаких челленджей, с психикой тоже все в порядке, просто так захотелось. И да, я крутая, - подписала довольная собой Анна.

Экс-"блестящая" на самоизоляции обрилась налысо. Фото: www.facebook.com/an.dubovitskaya Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-"блестящая" на самоизоляции обрилась налысо. Фото: www.facebook.com/an.dubovitskayaФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Закончились деньги - вымогает новые"

- Мы развелись с Анной два года назад. Я оставил дом в Барвихе, который бывшая супруга продала за 59 млн рублей. Наверное, деньги закончились, вымогает новые, - кратко прокомментировал чиновник обвинения супруги порталу sovsport.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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