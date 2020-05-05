В Москве бухгалтер перевела 8 миллионов мошенникам, которые представились ее боссом

Многие компании с введением самоизоляции из-за коронавируса были вынуждены перевести своих сотрудников на «удалёнку». Так поступила и одна крупная московская фирма, офис которой располагался на Ленинском проспекте. Компания занимается поставкой минеральных удобрений и продолжала свою деятельность во время карантина.

За документооборот отвечала 44-летняя Елена – заместитель главного бухгалтера. Именно через её руки проходили крупные переводы и связанная с ними финансовая отчётность. Работать из дома было даже удобнее, но кто бы мог подумать, что новый режим работы станет такой плодородной почвой для разного рода мошенничества.

В тот вторник Елена получила странную просьба от гендиректора с самого утра. В письме от руководителя сообщалось, что в этот день и как можно скорее должна произойти очень серьёзная сделка, и без помощи Елены в этом деле никак не обойтись. Дело настолько серьёзное, что нужно соблюдать полную конфиденциальность и ни в коем случае не обсуждать это по телефону. Желание шефа для бухгалтера было законом, и женщина пообещала выполнить все указания.

Следующим письмом гендиректор сообщил, что с Еленой свяжется адвокат аудиторской компании для уточнения деталей сделки. Через некоторое время раздался звонок из Великобритании. Женщина представилась адвокатом и уточнила, знает ли бухгалтер о намечающейся сделке. После этого звонившая озвучила сумму контракта – 1 миллион долларов. Но на такую большую сумму Елене требовалось подготовить соответствующий пакет документов, но долго ждать завершения бюрократической процедуры в Великобритании не хотели, и адвокат удалилась убеждать партнёров забрать деньги частями. И ей это удалось.

- На электронную почту бухгалтера компании поступило письмо с текстом: "Мне удалось убедить наших партнеров следующим образом: сегодня мы отправим первую часть взноса – 8 000 000 рублей, также нужно перевести 3 000 000 долларов США в рубли, таким образом: завтра мы сможем отправить вторую часть первого взноса", также были прикреплены реквизиты банковского счёта, - рассказал kp.ru источник.

Эти деньги по словам адвоката, были предназначены для покупки акций, каких именно бухгалтеру не рассказали, информация была очень секретная. Реальность происходящего не вызывала у женщины сомнений, и она с полной ответственностью взялась исполнять поручение начальника. О том, что она общалась с мошенниками, женщина узнала только после того, как 8 миллионов рублей утекли в неизвестном направлении. Теперь этим делом занимается полиция.