В Москве полиция проверяет пару 13-летних школьников, которые скоро станут родителями

В одну из больниц Москвы обратилась 13-летняя Юлия К.*. Школьница пришла одна, без родителей и попросила врачей о консультации. Медики не сразу поняли в чем дело, пока не обратили внимание на чуть округлившийся живот девочки. Осмотрев Юлю, дежурный врач-гинеколог заключил, что она беременна. Срок - 11 недель. По закону медики обязаны сообщать о беременности несовершеннолетних их родителям, а также в полицию. Так врачи и поступили, несмотря на слезные просьбы будущей матери.

- В больницу были направлены сотрудники полиции. Оперативники установили, что насилия в отношении девочки совершенно не было. Юля очень стеснялась и не хотела ничего рассказывать, но позже объяснила, что уже долгое время встречается с 14-летним Романом М.* Пара вот уже 7 месяцев живет половой жизнью, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Будущая мама сильно переживает за своего молодого человека. Девочка не хочет, чтобы его наказали, ведь все что было между ними - было по любви и обоюдному согласию, именно так школьница объяснила полиции. Сейчас подростки вместе с родителями решают как поступить. Полиция проводит проверку.