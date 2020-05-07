Алкогольная история России с Ивана Грозного до наших дней: как мы воевали и дружили с зеленым змием

7 мая 1985 года были приняты постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», положившие начало самой памятной многим антиалкогольной кампании. Правда, ни поход за трезвый образ жизни, ни сам Советский Союз после этого долго не продержались.

Интересно, что предыдущим правителем, который вводил сухой закон, был император Николай II. И тоже через некоторое время - распад государства. Совпадение? Возможно! Но отношения властей и спиртного в нашей стране всегда были сложными. «Комсомолка» вспомнила основные вехи.

На фото бывшего фотокора «КП» Юрия Феклистова - во время антиалкогольной кампании Горбачева. Иркутск, очередь за водкой в -40 градусов.

Пьем за царя

Пили на Руси слабоалкогольные напитки, в основном на основе забродившего меда и виноградного сока. Водка, которую мы убежденно считаем исконно русским напитком, появилась только в 1552 году, когда Иван Грозный взял Казань. Царь обратил внимание, что в ханстве очень распространены кабаки - доход от которых идет в казну. Идея Грозному понравилась, и он объявил все питейный заведения Руси царевыми кабаками. А скоро появился и запрет для простолюдинов изготавливать и хранить дома алкоголь.

То есть государство получило монополию на спаивание своего народа. Впоследствии законы все ужесточались: так, Борис Годунов запретил продавать алкоголь где угодно, кроме царевых кабаков.

Тяга к трезвости

Но Первая мировая война показала, что с пьянствующим народом далеко не уйдешь. И император Николай II запретил продажу алкоголя. Сначала это была дежурная мера в поддержку призыва, но со временем государь распространил его не только на водку.

Как ни странно, массовых протестов в народе это не вызвало. С одной стороны, многие уже осознали вред повального пьянства. С другой стороны, за сотни лет с царевыми кабаками народ научился добывать алкоголь самостоятельно - черный рынок процветал.

В сентябре 1914 года Николай II в беседе с великим князем Константином Константиновичем, кстати, председателем Союза трезвенников, сказал: «Я уже предрешил навсегда воспретить в России казенную продажу водки».

Исполнить задуманное он, по понятным причинам, не смог. Зато его дело неожиданно продолжил Владимир Ленин. Пламенный революционер сохранил начинание последнего русского императора. В 1917 году Петроградский реввоенсовет выпускает приказ: «...впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напитков».

Социализм снимает белые перчатки

Заветы Ильича довольно быстро разбились о реальность. А она была такова, что пускать зерно на самогон крестьянам было намного выгоднее, чем сдавать его государству. В 5, а то и 7 раз выгоднее!

Не помогали ни строгое наказание (3 года тюрьмы), ни десятки тысяч в год конфискованных самогонных аппаратов.

Если не можешь победить что-то, возглавь это - так, судя по всему, рассудил Сталин, настоявший в ходе октябрьского пленума ЦК на расширении производства алкоголя.

Большевики вернулись к методу, проверенному еще Иваном Грозным, - ввели государственную монополию. На смену самогону пришла дешевая водка, но доходы от ее продажи шли не в карман деревенского самогонщика, а в бюджет.

В СССР боролись с пьянством плакатно.

Водка с одеколоном

В 1958 году стартовала одна из самых странных антиалкогольных кампаний в истории страны. Первый секретарь

Никита Хрущев не пытался искоренить пьянство как таковое или повысить цены на алкоголь. Его волновали самогонщики.

Главе государства доложили, что в сельской местности продажи казенной водки почти на нуле. А все потому, что народ гонит сам. Хрущев расценил такую самодеятельность ни много ни мало как подрыв экономики государства. И шестеренки МВД пришли в движение. За один только 1958 год за изготовление самогона было осуждено больше 52 тысяч человек. Хрущева пытались отговорить от этой затеи. Ему на стол легла секретная справка от председателя Верховного суда СССР Горкина, в которой говорилось, что 95% самогона делают для себя и из продуктов с собственного подсобного хозяйства. То есть ни о каком вреде советской экономике речи не идет. Но Никита Сергеевич, наоборот, ужесточил наказание - до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В 1972 году последовал очередной виток борьбы с пьянством. На этот раз все было просто и сурово: бутылка водки теперь стоила 3 рубля 62 копейки, а продавать алкоголь можно было только с 11 утра. В свободной продаже остался только один сорт беленькой. Магические цифры 3,62 намертво отпечатались в сознании народа.

О чем думал Михаил Сергеевич, начиная антиалкогольную кампанию?Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Не я же их вырубал!»

Когда к власти пришел Михаил Горбачев, на душу населения в Советском Союзе приходилось 10 литров спирта в год. С этим надо было что-то делать, и руководство развернуло последнюю в истории СССР антиалкогольную кампанию.

На зеленого змия наступали по всем фронтам. Из фильмов даже вырезали сцены застолий и распития спиртного.

Но главное - за 2 года производство спиртного сократили вдвое, а винной продукции - на 2/3. Власти отчитались, что эти меры спасли миллион жизней. Но какой ценой?

Расцвел черный рынок спиртного, выросла спекуляция, в разы поднялся спрос на сахар, одеколон и другие спиртосодержащие продукты. А вскоре последовал и дефицит. В спекуляции обвинялся каждый десятый работник торговли.

Люди искали альтернативу ставшему недоступным алкоголю. И самогон тут оказался не самым безопасным вариантом. По информации МВД СССР, после его употребления отравились больше 40 тысяч человек, 11 тысяч из которых погибли. В Молдавии, Абрау-Дюрсо и других регионах, где традиционно производили вино, стали вырубать виноградники. Одна только Молдавская ССР потеряла 80 тысяч гектаров посадок.

- Не я же их вырубал! Это перегибы на местах, - оправдывался Горбачев в интервью «Комсомольской правде». - Я подобных распоряжений не давал и не знал, что происходит вырубка виноградников. На местах исполнители все вывернули наизнанку, хорошее дело закончилось бесславно.

Как мы уже выяснили, доходы от продажи алкоголя важны для казны - так что по этой части тоже минус. Бюджет недополучил 19 млрд рублей от торговли и еще 6,8 млрд от производителей вина.

После того как рухнул железный занавес, в страну хлынул поток алкоголя с Запада. Например, приметой начала 90-х стали литровые бутылки спирта «Рояль». Только вот в Голландии, откуда его завозили тоннами, никто не употреблял огненную воду внутрь. Его использовали для протирки оптики и розжига каминов. Но наших людей это не останавливало.

Массовые отравления сподвигли власти заняться наведением порядка на рынке спиртного. С тех пор власти постепенно поднимали акцизы, ввели минимальные розничные цены на водку и другие напитки, внедрили систему контроля за производством и продажей алкоголя.

Эти меры дают результат - после бума потребления алкоголя 90-х годов количество выпитого в России с каждым годом снижается.

Сколько пили в России.

КОНКРЕТНО

Каков поп, таков и приход

Трезвые правители

Николай I

На официальных приемах, где выпивка была, по сути, частью этикета, император велел наливать ему исключительно воду.

Николай II

Трезвенником в строгом смысле этого слова последний русский император не был. Особенно по молодости. «Пробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался, отчего спал прекрасно» - это одна из записей в дневнике Николая. Со временем он остепенился и свою меру знал. По воспоминаниям придворных, он позволял себе «маленькую рюмочку водки перед завтраком и небольшую рюмку мадеры во время еды».

Владимир Ленин

Вождь мирового пролетариата мог пропустить кружечку немецкого пива или бокал кьянти, но любовь рабочего класса к беленькой не разделял. Троцкий рассказывал, что однажды в 1917 году они с Владимиром Ильичом ехали по улице Петрограда мимо водочного завода. Его упоенно громили революционные матросы. Водка текла ручьями - в буквальном смысле. Прямо на глазах Ильича матросы слизывали огненную воду с земли. Якобы тот эпизод намертво застрял в голове Ленина и навсегда отвадил его от крепкого спиртного.

Михаил Горбачев

Признаемся, первого и последнего Президента СССР мы включили в этот список по инерции: слишком уж тесно его имя связано с антиалкогольной компанией. И хотя Горбачев в самом деле никогда особо не пьянствовал, от рюмки-другой не отказывался.

- Если событие, то считаю, что не выпить - это просто грех, - говорил он в интервью «Комсомолке». - Вообще мой любимый напиток - вино. Но и водку пил, и коньяк. Под бутылочку «Юбилейного» хороши огурчики соленые из бочки.

Владимир Путин

По кадрам с приемов и фуршетов видно, что пьет он мало. Собственно, как пишут в соцсетях корреспонденты президентского пула, этого вообще почти не бывает: если формат мероприятия предполагает выпивку, Путин просто берет бокал в руку.

Пьющие правители

Петр III

Муж Екатерины II был не дурак выпить. По дошедшим до нас воспоминаниям современников, его дневной нормой были полтора литра беленькой. Он обожал шумные пиры, причем выпивал не только со знатными гостями, но и с лакеями. Вот они где, первые ростки русской демократии!

Иосиф Сталин

Отец народов любил шумные застолья. Много позже Хрущев напишет в своих воспоминаниях: «Почти каждый вечер раздавался мне звонок: «Приезжайте, пообедаем». То были страшные обеды. Возвращались мы домой к утру, а мне ведь нужно на работу выходить. […] Для того, кто дремал у Сталина за столом, это кончалось плохо».

Сам Сталин больше всего уважал, что не удивительно, киндзмараули, который доставляли в Кремль от грузинских виноделов. Во время посиделок с членами ЦК он пил мало, а иногда в рюмке и вовсе была вода.

Впрочем, пил он не только во время застолий. Накануне смерти вождя, ему в кабинет приносили одну за другой бутылки маджари - очень слабого вина, которое Сталин называл соком.

Леонид Брежнев

18-летнее правление дорогого Леонида Ильича назовут эпохой застоя, а в шутку - эпохой застолья. Любое событие он любил отмечать банкетом - хоть митинг, хоть охоту. Даже во время парада Победы на трибуне Мавзолея были оборудованы незаметные со стороны столики, чтобы руководство страны могло принять для сугреву.

Любимым напитком Брежнева была зубровка. Он запивал ею даже лекарства, а в обязанности шефа его охраны входило следить, чтобы эта водка в запасах не переводилась. Зубровка иногда подводила генсека: на собственном 65-летии пьяный вдрызг Брежнев чудом взгромоздился на стул и принялся читать стихи собственного сочинения.

К чести Леонида Ильича надо сказать, что после инфаркта и инсульта он завязал. Почти. Сохранил только привычку запивать зубровкой таблетки.

Выпивал Борис Николаевич весело.Фото: ТАСС

Борис Ельцин

Увлечение алкоголем первого Президента России развивалось по мере его продвижения по карьерной лестнице.

Выпивал Борис Николаевич весело. Легендарный танец на сцене во время предвыборной кампании 1996 года - самый яркий, но далеко не единственный эпизод. Он мог накидаться на встрече с американским президентом Биллом Клинтоном и начать травить такие шутки, что переводчику приходилось непросто оставаться в рамках приличия и доносить до американца юмор российского коллеги. А мог, будучи навеселе, выхватить палочку у дирижера оркестра берлинской полиции и начать размахивать ею.