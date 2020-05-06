2020-05-05T17:19:36+03:00
Звезды

Спорт на самоизоляции: советы звезд, которые сделают вас сильнее во всех смыслах

Эти простые упражнения легко делать дома
Ирина ВИКТОРОВА
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Паше больше нравится наблюдать за Ляйсан, чем делать. Неправильная позиция! Но понять его можно...Паше больше нравится наблюдать за Ляйсан, чем делать. Неправильная позиция! Но понять его можно...Фото: Instagram.com
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Бузова на карантине принимает ванну с лапшой быстрого приготовления, Ивлеева опрокидывает на голову ведро майонеза ради хайпа в соцсетях. Но есть звезды, которые проводят время с большей пользой. В рейтинге «КП» - самые спортивные звезды соцсетей на самоизоляции.

Модельно!

Виктория Лопырева засела на карантине в Дубае. Так что тренируется на балконе на солнышке. Лопырева в соцсетях поделилась эффективным упражнением для красоты и здоровья ног: нужно подняться вверх на пальцах и резко опуститься вниз. Пятки и носки не разводить.

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Тренировка Виктории Лопыревой
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Системно!

Татьяна Навка ни дня не проводит без йоги и растяжки. Мама олимпийской чемпионки начала заниматься с дочкой и за период самоизоляции уже села на шпагат. «Пока есть время, совершенствуем баланс и гармонию. Тренируемся, тренируемся! Карантин закончится, а тут и лето, - напоминает Навка. - Я приверженец мнения, что лучше заниматься постоянно и в меру своих возможностей, чем в панике ускоренным темпом насиловать организм резкими нагрузками, приводя себя в форму к тому или иному событию или сезону». В общем, сейчас самое время настроить организм на постоянные физнагрузки.

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Татьяна Навка тренируется дома
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Динамично!

Полина Гагарина еще недавно тренировалась на лужайке у загородного дома с инструктором. А теперь звездный тренер Вячеслав Дайчев руководит занятиями Полины в прямом эфире ее Инстаграма. Можно подкачаться вместе с ними. Часть упражнений в комплексе Гагариной направлены на укрепление мышц спины, которая еще недавно была проблемной зоной певицы. У Полины парочка рецептов от карантинной хандры: «Натягиваем улыбку и разбираем гардероб. Или спорт - я им спасаюсь. Работает!» После занятия с тренером на коврик к Полине приходит 3-летняя Мия. И еще полчасика тренирует маму - тут уже больше танцев. Так что Гагарина только и успевает выполнять задания.

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После моего спорт- прямого эфира, Мия решила продолжить меня тренировать! что ж! Но эта тренировка мне больше понравилась #полинагагарина #гагаринапоехали
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Весело!

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отдыхают от тренировок. Чтобы не потерять спортивную форму, фигуристы превратили разминки в развлечение. Вместо коньков у чемпионов теперь ролики. Они в выигрышном положении - могут гонять во дворе загородного дома. Вообще фигуристы на роликах - тренд нынешнего карантина: Евгений Плющенко с сыном и на коньках, и на роликах танцуют и устраивают челленджи. Гном Гномыч вообще времени даром не теряет: льда нет, но ежедневные тренировки с папой никто не отменял.

Энергично!

Ангелина Вовк сбежала на дачу. С утра она белит деревья или занимается другими дачными хлопотами. Потом работает за компьютером, записывает ролики для соцсетей. Обязательна в расписании дня разминка или скандинавская ходьба.

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Ангелина Вовк тренируется дома
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«Чтобы не поправиться дома на карантине, обязательно занимаюсь физическими упражнениями, - рассказывает Ангелина Михайловна. - Обычно я их делала с тренером в реабилитационном центре в Хамовниках. Для людей моего возраста замечательный комплекс. Первое упражнение: поднимаем руки вверх на вдохе, опускаем руки на выдохе. И так 8 подходов. Второе: приседания, для устойчивости можно держаться за спинку стула, делаем 30 раз, следим, чтобы спина была прямая. Третье: повороты туловища в стороны - на вдохе повернулись и выдохнули. Четвертое: лежа на спине, поднимаем ноги вверх».

Легко!

Ляйсан Утяшева и Павел Воля, бывает, ведут онлайн-курсы за деньги, но иногда делают это бесплатно. Паша учит шутить, а Ляйсан - заботиться о фигуре. К примеру, за два месяца занятий с ней можно сесть на шпагат. Более универсальные упражнения Утяшева демонстрирует на муже. Вот любимое упражнение Воли для здоровья спины: ноги вместе, руки вверх, наклоняемся медленно вперед, фиксируемся на 5 секунд и медленно поднимаемся. Если совсем нет сил делать упражнение, то попробуйте гипервентиляцию легких: сделайте 5 раз глубокий вдох-выдох. Встряхните руки, ноги и продолжайте в более сниженном темпе с остановками. Через три месяца, наклоняясь вниз с прямыми ногами, вы сможете опуститься на ладони.

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Ляйсан Утяшева показывает тренировку для новичков
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ИСТОЧНИК KP.RU

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