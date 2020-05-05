2020-05-05T13:11:07+03:00
Происшествия

Московский бомж спустя год заставил полицию разыскивать свой украденный "Iphone"

Телефон у потерпевшего пропал в кафе
Иван РУНЕВ
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Вероятно, "Айфон" был единственным ценным активом парняВероятно, "Айфон" был единственным ценным активом парняФото: Shutterstock
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Утром 9 июля еще 2019 года Вася* со своими друзьями завтракал шаурмой в кафе на Зубовском бульваре. Трапеза длилась с 6 до 7 утра. После чего все покинули кафе и направились по своим делам. Когда Вася ушел от кафе уже на приличное расстояние, то понял, что оставил свой новенький "Iphone" на столе.

- В полицию обратился 22-летний молодой человек без определенного места жительства, который рассказала, что у него украли его телефон за 80 000 рублей. Если быть точным, то Iphone X 256mb. Через 4 дня местный МВД вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Васе, естественно, такой ход дела не понравился. Вероятно, "Iphone" был единственным ценным активом парня, поэтому он решил не останавливаться и добиться все-таки возбуждения дела. Потерпевший написал заявления во все инстанции, не забыв и прокуратуру. С тех пор прошел почти год, и вот 29 апреля уже 2020 года полиция все-таки возбудила уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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