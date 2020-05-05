Дмитрий Сенников - о возможной отставке Юрия Сёмина: Альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют, другой вопрос

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сенников поделился мнением о возможной отставки Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

У Сёмина, который является главным тренером «железнодорожников» в общей сложности 22 года, в конце текущего сезона заканчивается контракт. По слухам, генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе не намерен продлевать трудовое соглашение с Сёминым. По информации «Sport 24», главный тренер «Партизана» Марко Николич близок к назначению в «Локомотив».

Экс-защитник красно-зелёных Дмитрий Сенников выразил уверенность в том, что отставка 72-летнего Юрия Сёмина станет неверным решением. К тому же, альтернативы действующему тренеру Сенников не видит:

«Для совета директоров «Локомотива» сложилась непростая ситуация. У Юрия Павловича заканчивается контракт, но какой смысл что-то менять? «Локомотив» удачно выступает в последние годы. Слаженный коллектив с хорошей игрой, взаимопонимание футболистов и главного тренера, поддержка болельщиков - в такой ситуации нет смысла говорить о замене.

Понимаете, альтернативы-то нет. Если на Гвардиолу меняют, другой вопрос. Юрий Павлович много значит для «Локомотива». А кандидатуры, которые называются, не очень адекватные. Понятно, что любому будет тяжело после Сёмина, но болельщики простят, если будет результат. Если результата не будет, начнут сравнивать с Сёминым и его успехами, - заявил Сенников «Комсомольской правде».

Плюс, важно знать, как руководители решат развивать команду. На данный момент, планы «Локомотива» не озвучены, говорят только о смене тренера. Но что за этим стоит: омоложение команды и игра своими воспитанниками или дорогостоящие покупки?»

Одной из причин возможной отставки Сёмина называют его конфликт с руководством команды. Дмитрий Сенников рассказал, как он видит отношения генерального директора и главного тренера «Локомотива» и чем для Василия Кикнадзе может обернуться отставка Юрия Павловича:

«Когда я был на стадионе и общался с ними, не заметил разногласий, только рабочие отношения президента и тренера. Мне кажется, это больше пресса раздула про их «конфликт».

Я не знаю, как на самом деле, но недопонимания в их отношениях я не видел. Естественно, президент преследует свои цели: нормализировать расходы в непростое время, чтоб клуб был без долгов. Тренер хочет сильных футболистов: одной молодёжью не добьёшься результатов. В подобных моментах есть притирки, недопонимания. Может быть, хорошо, когда в отношениях президента и тренера есть небольшой конфликт, спорт.

И нужно понимать, что Кикнадзе не будет назначать главного тренера. Есть совет директоров, который примет решение.

Если Сёмин уйдёт, конечно, отношение болельщиков к Кикнадзе накалится. Но все будут смотреть на первый год. Если результата не будет, конечно, болельщики будут себя вести не очень хорошо по отношению к президенту».

Ещё один важный для клуба вопрос – возможный отъезд братьев Миранчуков в Европу. В прессе появилась информация об интересе к братьям со стороны трёх европейских топ-клубов: «Милана», «Ромы» и «Севильи». Сенников ответил на вопрос, повлияет ли отставка Юрия Сёмина на отъезд братьев:

«Уход Сёмина может на братьев повлиять. Всё зависит от того, будет ли видеть в команде Алексея и Антона новый главный тренер. Их могут продать на пике популярности, если у клуба будут финансовые трудности. Главное, чтоб было достойное предложение. Если они хотят, надо уезжать в ближайшие два года. Если нет, то нужно оставаться и быть звёздами здесь».