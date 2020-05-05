Почему Сталин вернулся

Власти Южной Осетии решили, что два раза в году, 9 Мая и 22 июня, столица республики Цхинвал вместе с официальным названием будет именоваться еще и исторически - Сталинир. Такие же двойные «временные» названия получили столицы ДНР и ЛНР: Донецк-Сталино и Луганск — Ворошиловград. А до этого российский Волгоград было решено на 9 Мая называть Сталинградом. То есть, это уже явление. Не отмахнешься. Как к этому относиться? Не знаю, попробую разобраться.

По странному совпадению, мой старый товарищ и коллега по питерской «КП» прислал мне вчера видео «Геноцид Донских казаков» с пометкой – «смотри на 17 минуте», я перемотал и увидел своего дальнего родственника Гаврилу Максимовича Стешина, 1889 года рождения, в тюремной робе в фас и профиль. То, что это дальняя родня, моментально установила семейная, домашняя экспертиза. Из сталинских лагерей Гаврила Максимович не вышел, сгинул. За что сгубили простого мужика и воина – непонятно. И я сейчас точно не могу описать чувства, возникшие от того, что теперь есть город Сталинир. С другой стороны, десятки моих родственников сражались в Сталинграде. С Волги моя родня, да с Дона, где родились, там и пришлось воевать. Родную землю, как не назови, она родной и останется. И ополченцы осетинские воевали совсем не за имя Сталинир, а за свои восхитительные горы и зеленые долины. А мои – за выжженные степи, серебряную полынь и волны из ковыля.

Из сталинских лагерей Гаврила Максимович не вышел, сгинул

Можно, конечно, начать искать оправдания и причины этому процессу переименований – «тоска по сильной руке и величию России», «принял Россию с сохой…» и так далее. Можно вспомнить репрессии и вообще задаться вопросом – «а почему Паулюс на Волге оказался?». Но это все пустое и сиюминутное. Тот самый Сталин уже не вернется, СССР больше никогда не будет, слава былых сражений развеется, как дым. Уже нет в живых никого из строителей Советского государства и спасителей Российской Империи. Не о чем спорить. Единственное, что незыблемо, это родная земля, и всех, кто на нее приходит без спроса, нужно вышвыривать или в эту землю прикапывать, для урожайности. А своих – беречь, чтобы потом с ужасом не смотреть на демографический «Русский крест».