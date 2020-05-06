Надежда Бабкина рискует потерять голос из-за болезни

Как рассказывают друзья переболевшего коронавирусом 79-летнего испанского оперного певца Пласидо Доминго, первое, что сделал маэстро перед выпиской из больницы, - попробовал голос. К счастью, фирменный баритон Доминго не изменился. А что с другими певцами? «Комсомолка» выяснила, как коронавирус может влиять на звездный вокал.

Бывшие пациенты сочиняют песни про врачей

Композитор Игорь Николаев после лечения в Коммунарке от пневмонии (два теста на коронавирус у него были отрицательными) поблагодарил врачей скорой новой песней. Стас Михайлов, у которого коронавирус был подтвержден, тоже записал вместе со звездными коллегами песню о медиках «Спасибо докторам».

- Хотелось сказать спасибо этим героям, людям в белых халатах, которые сейчас сражаются за наши жизни. Хотя настроение, честно говоря, пока не певческое, - рассказал «КП» Стас Михайлов. - Сейчас главная задача - обезопасить близких от этой напасти. В этой ситуации пока, к сожалению, нет волшебной вакцины или таблетки, которую можно съесть и расслабиться, не думать, что эта болезнь к тебе снова прицепится.

Лев Лещенко, тоже победивший коронавирус, снова начал музицировать. Мэтр эстрады записал в своей студии две песни.

- Одна в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - «Вечная память», а вторую песню я написал для медиков, она называется «03», - рассказал в беседе с «КП» 78-летний Лещенко.

- Коронавирус как-то сказался на вашем голосе?

- Да нет, я же не был на интубации (введение эндотрахеальной трубки в трахею для проходимости дыхательных путей. - Ред.) и на искусственной вентиляции легких. Это у тех, кто на ИВЛ был, могут быть впоследствии проблемы, поскольку там ведь гортань раздвигают. А у меня с голосом нормально все. Слушается меня прекрасно, как и раньше.

«Казачка Надя» под наблюдением домашнего доктора

А вот поклонники Надежды Бабкиной переживают за вокал звезды русской песни. Мол, как бы не пришлось артистке, которая долгое время находилась в тяжелом состоянии, после выписки петь под фонограмму. Есть опасения, что после аппарата ИВЛ и трахеотомической трубки голос может пропасть. Напомним: Надежда Георгиевна с подозрением на коронавирус не одну неделю пролежала под наблюдением лучших светил клиники в Коммунарке.

Позже Бабкина была переведена в военный госпиталь в Красногорске, где служит ее домашний доктор. По словам окружения артистки, в этой клинике Надежда Георгиевна перед юбилеем колдовала над своим обликом: худела, делала различные омолаживающие манипуляции с лицом.

На данный момент друзья артистки заверили «КП», что Бабкиной уже значительно лучше.

- Надя уже тяжелый момент прошла, - говорит в беседе с «КП» автор хита Жени Белоусова «Девочка моя синеглазая» поэтесса Любовь Воропаева. - Есть улучшение. Но мы стараемся лишний раз не лезть к близким, не тревожить ее мужа Женю Гора. Мне кажется, Надюшка должна выдержать, она у нас крепкая. Хотя не скрою, был момент, когда я за Надю очень сильно переживала... Коронавирус ведь штука коварная, он отличается от других инфекций тем, что ты не знаешь, где и как его подхватишь. А мы же все-таки возрастные звезды, мы в зоне риска...

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Риск развития патологии есть»

- Судя по механизму развития этого заболевания, думаю, можно ожидать формирования патологии голосового аппарата у пациентов с коронавирусной инфекцией, которые перенесли пневмонию, - объясняет «КП» ЛОР-фониатр, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии, президент фониатров и фонопедов России Екатерина Осипенко. - Это связано и с изменением в слизистой дыхательных путей, и с кашлем, который является одним из значимых симптомов при этом заболевании. Длительный кашель всегда считался одним из факторов риска по формированию нарушения голоса.

Изменения голоса могут возникнуть как во время острого периода инфекции, так и оставаться в период восстановления, а возможно, и сохраняться в долгосрочной перспективе. Насколько велик риск, зависит от степени тяжести состояния пациента, его нахождения на ИВЛ. Пациенты, которым была проведена трахеотомия - операция по установке трахеотомической трубки для длительного проведения ИВЛ, также имеют риски изменения голоса в дальнейшем. Голос может осипнуть. Понижение тонуса голосовых складок на фоне перенесенной пневмонии может сопровождаться утомляемостью голоса, невозможностью долго говорить, а если речь идет о певцах, то диапазон голоса может уменьшаться, а управляемость им - ухудшаться.