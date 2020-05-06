Марат Башаров: Подарил жене три квартиры, а она меня не прощает

Последние годы Марат Башаров «собирает зрителей» исключительно на скандалах. Несколько лет назад он избил жену, актрису Екатерину Архарову, из-за чего подвергся публичному порицанию. В 2017 году сломал нос следующей жене, Елизавете Шевырковой, родившей ему сына Марселя. Елизавета призналась, что муж не раз поднимал на нее руку, и в прошлом году развелась с ним.

Сегодня экс-супруги живут отдельно. Он - в своем загородном доме, она с ребенком в шикарной московской квартире площадью 140 кв. метров. На днях о Башарове вновь заговорили, причем повод для скандала подал сам актер. Марат снял и выложил в Инстаграм видео ссоры с бывшей женой, которая приехала забрать гостившего у папы Марселя.

«Одному ребенку психику уже сломал»

Сцена разыгралась во дворе дома Башарова на глазах трехлетнего мальчика.

- Ты напился с ребенком! - кричит в видео Елизавета. - Марсель, папа пьяный. Иди сюда!

- Марсель, папа пьяный? Нет! - невозмутимо говорит за кадром Башаров.

- Ты одному ребенку уже психику сломал (видимо, имеется в виду старшая дочь актера Амели. - Ред.), хочешь и моему?! Не дам! - продолжает Елизавета. - Падла, я в следующий раз с полицией приеду!

В этот момент женщина, не совладав с эмоциями, бьет бывшего.

- А мы с папой тебе цветы собрали, они там, - говорит мальчик, в общем-то по виду не напуганный эмоциями родителей.

В одном из следующих постов Башаров велел всем смотреть шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ с его участием. Многие заподозрили: а не разыграна ли эта сцена ради пиара?

- Сейчас у всех артистов голодное время: съемок, корпоративов нет. Марат не привык сидеть без заработка, вот и согласился на интервью в ток-шоу, - объяснил «КП» знакомый Башарова Александр. - В начале карантина он пришел на программу к Андрею Малахову, потом на передачу «Судьба человека» к Борису Корчевникову. Обе программы прошли не слишком замеченными. Редакторы НТВ его попросили: давай что-то сделаем для привлечения внимания к эфиру. Можно было умолчать о ссоре с бывшей женой. Но это видео вызвало колоссальный всплеск внимания и к Башарову, и к программе. Так что все это пиар, не более. Башаров никогда не напивался при ребенке. Он отличный отец и жену бывшую хорошо обеспечивает.

«Я не заслужил такого»

Подробности мы решили выяснить у экс-супруги актера.

- Елизавета, как вы отнеслись к видео вашей ссоры?

- Пока не готова комментировать, перевариваю все произошедшее, - ответила «КП» бывшая жена Башарова.

Звоню брату Шевырковой:

- Федор, говорят, это видео - пиар, постановка?

- Нет, ну что вы! Лиза не стала бы в таком участвовать. Она сейчас приходит в себя и думает, как оградить ребенка от негатива. Эта неприглядная сцена была незапланированной.

Набираю номер Башарова:

- Марат, зачем вы выложили этот ролик?

- Хотел показать, что Лиза меня оскорбляет. За что со мной так поступать? Я ее кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю - она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?

- Лиза переживает, что вы подаете плохой пример в плане алкоголя. Она может ограничить ваше общение с сыном.

- Лиза думает сделать хуже мне, но хуже только ребенку! Мне очень жаль… Да, Марселю нужен папа, конечно.

- Вы любите Лизу или любовь прошла?

- Очень люблю!

- А она?

- На нее сильное влияние оказывает мама…

«Девушка на содержании»

Многие недоумевают: почему Лиза не привлекла экс-супруга к ответственности за побои?

- Она просто живет у него на иждивении, - рассказала «КП» знакомая Башарова, фигуристка Ирина Лобачева. - Идти работать не собирается. А он очень любит ребенка. Эта женщина постоянно у него требует денег. Лиза просто устроила себе шикарную жизнь за его счет.

По словам друзей, Марат поставил условие: он обеспечивает Лизу, а она не заводит романов и не приводит в дом нового папу для Марселя.

- Марат, конечно, вспыльчивый, - говорит его друг Михаил Цивин. - И пить ему нельзя. Но к Лизе у него теплые чувства остались. А уж Марселя он просто обожает. Марат не согласился бы на такую откровенную программу на ТВ, если бы не принял какие-то решения. Подтолкнули и возраст, и проблемы, которые на него навалились после всех проступков. Он раскаялся. Извиняется перед женой. Мне бы очень хотелось, чтобы Лиза к нему вернулась, поверила ему и простила.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Писательница Мария Арбатова: Он должен быть наказан

- Башаров в программе «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой с отвратительным цинизмом рассказал, как бил своих жен, - считает Мария Арбатова. - Раскаяния не было, я увидела очередную попытку показать, как он справедлив, искренен, когда он говорит, мол, «я раз врезал, много не бил». Это было омерзительное зрелище, которое, по сути, является пропагандой бытового насилия. В сети появилась петиция с просьбой лишить Марата Башарова государственной премии. Я ее тоже подписала. Ситуация крайне обидна, потому что никто из избитых им женщин до суда не дошел. Я принимала участие в нескольких программах по поводу избиения Архаровой, у которой были все основания его засудить. И для меня было колоссальным изумлением, когда она простила ему эту историю. Понятно, что если человека не наказали один раз, то будет второй, третий. Я за то, чтобы с Башаровым поступили так же, как с телеведущей Региной Тодоренко, которая в результате высказывания - оправдания насилия над женщинами - лишилась статуса «Женщина года» и почти всех рекламных контрактов.

Многие знают, что он тяжелый алкоголик. Но зависимость - это не преступление, а диагноз. А мы говорим о конкретном преступлении - насилии над женщинами. Считаю, что Башаров должен быть наказан.