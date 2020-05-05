Нестареющая модель: 85-летняя звезда бондианы снялась для обложки модного журнала

Оскароносная актриса Джуди Денч умеет удивлять не только в большом кино. 85-летняя звезда фильмов о Джеймсе Бонде украсила обложку июньского номера журнала Vogue - это ее первая фотосессия для глянца и самый смелый поступок с тех пор, как четыре года назад Денч набила татуировку (надпись "Лови момент"). Впрочем, для британской Библии моды это тоже опыт, выходящий за рамки - никогда прежде столь возрастные "девушки" не появлялись на обложке журнала.

British Vogue on Twitter

О необычной героине рассказал главный редактор Vogue Эдвард Энинфул, опубликовав в соцсетях обложку и кадры из фотосессии Денч. Он отметил, что эта съемка состоялась еще в марте до начала пандемии коронавируса.

- Еще до того, как мир стал закрытым, британский Vogue встретился с одной из самых любимых жительниц нашей страны. Я не могу передать, как мне приятно видеть Джуди Денч, непревзойденную королеву сцены и экрана, позирующей для ее первой обложки Vogue в возрасте 85 лет, - написал главред.

Судя по опубликованным отрывкам интервью с героиней обложки (номер выйдет 7 мая), Джуди далека от своего паспортного возраста. Когда ее спросили о пенсии, актриса воскликнула: "Нет, не произносите это слово в моем доме! Вымойте рот!", а также отвергла возможность уйти из профессии на заслуженный отдых.

edward_enninful In uncertain times, Dame Judi Dench is comfort personified.

Денч, действительно, до сих пор играет в спектаклях и фильмах. Одна из последних ее ролей - в голливудском детективе по роману Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе", где актриса снялась с Пенелопой Крус, Мишель Пфайффер и другими звездами.

Но самая любимая зрителем роль Джуди - в фильмах о секретном агенте 007. При этом знаменитой "девушкой Бонда" актриса никогда не была: Денч появилась в 17-м фильме бондианы "Золотой глаз" в возрасте 60 лет, сыграв начальника Бонда и главу британской секретной службы. С тех пор в этой роли она блистала еще в нескольких лентах об агенте 007. Однако, свой "Оскар" звезда получила в 1999 году за другую картину - "Влюбленный Шекспир", где она появилась в образе королевы Елизаветы всего на 8 минут экранного времени.