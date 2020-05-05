Орденоносцы и внуки фронтовиков: кто будет за штурвалами самолетов 9 Мая над Москвой

Утром 9 мая 75 (количество - в честь годовщины Победы) вертолетов и самолетов Воздушно-космических сил России взлетят с 8 разбросанных по России аэродромов базирования.

Затем они в точно назначенное время (не допускается опоздание даже в 3 секунды!) соберутся в заданном воздушном районе ближнего Подмосковья, чтобы единым поднебесным строем пройти над Красной площадью. Первая боевая машина должна появиться в 10 утра.

Высота пролета авиационной техники - от 150 до 400 метров. Это будет зависеть от нижней кромки облаков (если, они, конечно, будут. Но гидрометеоцентр обещает почти идеальную погоду. Будем держать кулачки!).

Скорость «воздушной колонны» (в зависимости от типа боевой машины) от 200 до 500 километров в час.

Откроет воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолёта Ми-26 и четырёх вертолётов Ми-8.

Ведущий группы - подполковник Сергей Поляков, «Заслуженный военный летчик Российской Федерации», летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет 5700 часов, награжден медалями Нестерова и «За отвагу».

Продолжит парадный строй группа в составе пяти ударно-транспортных вертолетов Ми-35м.

Ведущий группы - подполковник Геннадий Голяков, летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет 3500 часов, награжден орденом Мужества.

Затем в небе покажутся вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Комплекс вооружения этой боевой машины позволяет решать любые задачи по огневой поддержке своих войск.

Ведущий группы - полковник Василий Клещенко, летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет более 2000 часов, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», II степени с мечами.

В авиапараде примут участие военные вертолетыФото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующей в воздушном строю пойдет пилотажная группа «Беркуты» на вертолётах Ми-28н «Ночной охотник».

Ведущий группы - полковник Андрей Попов, «Заслуженный военный летчик Российской Федерации», летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет 3600 часов, награжден орденом Мужества.

Затем над Москвой покажется авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения – А-50у, способный сопровождать одновременно более 50 целей противника.

За штурвалом самолета - подполковник Вячеслав Левченко, летчик 2 класса, участник боевых действий, имеет общий налет 2300 часов. Кстати, дед офицера – рядовой Воротилин Иван Сергеевич с 1942 года и до дня Победы прошел войну в составе расчета реактивной установки «Катюша».

Кто следующий? Звено из трёх тяжёлых дальних военно-транспортных самолётов - Ил-76мд, способных доставить более 40 тонн грузов в любую точку мира.

Возглавляет группу майор Сергей Мельников, летчик 1 класса, участник боевых действий, имеет общий налет более 3000 часов, награжден медалью Нестерова.

Затем придет черед группы из трёх турбовинтовых стратегических ракетоносцев Ту-95мс. Самолет является составной частью сил ядерного сдерживания. Ведущий группы - подполковник Сергей Ильин, летчик 1 класса, имеет общий налет 3100 часов, награжден медалью Нестерова.

Дед офицера - гвардии сержант Ильин Николай Павлович, начал войну в 1942 году со Сталинградской битвы командиром артиллерийского расчета. Награжден орденом Славы 3 степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги».

Следующим на парадном «воздушном подиуме» покажется сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла – Ту-160, в совпровождении дальних бомбардировщиков - Ту-22м3. Возглавит группу – майор Алексей Волянский, летчик 2 класса, имеет общий налет более 800 часов.

Дед офицера – ефрейтор Никитченко Григорий Кузьмич в составе 348 гвардейской отдельной зенитной артиллерийской бригады участвовал в обороне Керчи, битве за Кавказ, сражался на «Малой земле». За проявленное мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа» и «За взятие Берлина».

Летчики Воздушно-космических сил покажет в небе над Москвой выполнение сложнейшего элемента пилотирования - дозаправку в воздухе стратегического ракетоносца Ту-160.

Военные самолеты над московскими дворамиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир экипажа самолета-заправщика Ил-78 - майор Андрей Парусинов, летчик 1 класса, имеет общий налет около 5000 часов. Награжден медалью Нестерова.

Дед офицера – рядовой Шумских Иван Федорович. В составе подразделений войсковой разведки участвовал в битве за Москву, битве за Смоленск, Витебской операции. Награжден орденом Красной звезды. Командир экипажа самолета Ту-160 - майор Андрей Поздняков, летчик 2 класса, имеет общий налет более 1100 часов. Дед офицера – рядовой Поздняков Николай Иванович, проходил службу в авиационных частях, участвовал в боевых вылетах на Кенигсберг. Офицер продолжает летную династию отца – майора Позднякова Николая Николаевича, завершившего военную службу в должности заместителя командира эскадрильи дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

Ну а затем серебряными стрелами промелькнут над Москвой четверка модернизированных истребителей - МиГ-29смт.

Возглавляет группу подполковник Георгий Дедио, летчик 1 класса, участник боевых действий, имеет общий налет более одной тысячи часов, награжден медалью «За боевые отличия».

Следующая группа самолетов – четверка фронтовых бомбардировщиков - Су-24м.

Ведущий группы - подполковник Герман Анахов, летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет 1860 часов, награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и Нестерова.

Следом за «сушками» пойдет группа тяжёлых истребителей–перехватчиков МиГ-31к.

Глубокая модернизация и перевооружение на ракеты «Кинжал» сделали авиационный комплекс грозной сдерживающей силой.

Высота пролета авиационной техники - от 150 до 400 метров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий группы - майор Евгений Шалагин, летчик 1 класса, летчик-испытатель, участник испытаний перспективных образцов авиационной техники и вооружения, имеет общий налет более 1000 часов.

Ну а затем придет очередь «новичков» - истребителей пятого поколения – Су-57.

Ведущий группы - подполковник Владимир Волоцков, летчик-испытатель 1 класса, участник боевых действий, освоил новейшую авиационную технику и новые приемы ведения боевых действий, имеет общий налет 1900 часов, награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

Дед подполковника Волоцкого - Герой Советского Союза Стрижак Владимир Степанович, окончил Великую Отечественную войну в воинском звании «капитан» командиром батареи 205-го гвардейского пушечного артиллерийского полка. Принимал участие в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге и взятии Берлина, участник парада на Красной площади, награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени и Красной Звезды. Трижды ранен.

Офицер продолжает летную династию отца - подполковника Волоцкова Виктора Кондратьевича, завершившего военную службу в должности заместителя командира 713 учебного авиационного полка.

Следом за СУ-57 пойдет «тактическое авиационное крыло» - группа из 10 самолётов. В ее составе - бомбардировщики Су-34, истребители Су-30см и Су-35с.

Самолеты начертят в небе российский триколорФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий группы - полковник Юрий Грицаенко, «Заслуженный военный летчик Российской Федерации», летчик-снайпер, имеющий опыт боевых действий с общим налетом более 2000 часов, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, с мечами, медалью Нестерова.

Юрий - внук ветерана Великой Отечественной войны – рядового Волкова Мифодия Лаврентьевича, награжденного орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени.

Затем в небе покажутся уникальные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30см и МиГ-29. Возглавляет группу - полковник Андрей Алексеев, «Заслуженный военный летчик Российской Федерации», летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет 2810 часов, награжден орденом «За военные заслуги», медалью Нестерова.

Дед полковника Алексеева - рядовой Алексеев Михаил Ильич во время Великой Отечественной войны воевал в войсках связи. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, медалью «За отвагу».

По традиции замыкать парадный строй Воздушно-космических сил России будут шесть самолётов-штурмовиков Су-25см, расцвечивая небо столицы цветами Государственного флага Российской Федерации.

Возглавляет группу полковник Александр Котов, «Заслуженный военный летчик Российской Федерации», летчик-снайпер, участник боевых действий, имеет общий налет более 2000 часов, награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Одни только пилоты, инженеры и техники знают, сколько пота пришлось пролить, чтобы во всем блеске показать народу и миру в День Победы боевые крылья России.

Авиапарад 9 мая 2020 года

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