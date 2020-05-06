«Я лежала месяц в клинике неврозов»: признания Леры Кудрявцевой, Татьяны Догилевой, Ирины Дубцовой о лечении депрессии и срывов

С хандрой многие справляются самостоятельно, а вот с депрессией нужно идти к врачам, чтобы вовремя остановить болезнь. Есть звезды, которые не стесняются делиться опытом – надеются он будет полезен другим людям.

На днях телеведущие Екатерина Андреева и Лера Кудрявцева общались в прямом эфире инстаграма. Лера рассказала о совете психолога – периодически выплескивать накопившиеся эмоции, не держать в себе. Телеведущая может выйти в лес неподалеку от дома и «прокричать» все, что накопилось. Дело в том, что публичным людям помимо нагрузок на работе приходится пропускать через себя эмоции зрителей, подписчиков в соцсетях, реакцию коллег и повышенное внимание к своей персоне. Но подобные вопросы решаются в рабочем, ежедневно режиме.

А вот о серьезной проблеме Кудрявцева рассказала, чтобы помочь людям – убедить не стесняться похода к врачам. Лера рассказала свою историю, которая случилась некоторое время назад:

«Я лежала в клинике неврозов, когда у меня была жуткая история с депрессией, которая накрыла меня на ровном месте – не понятно: с чего… Дома лежала, понимала - жить не хочу. У меня была жуткая депрессия, я тогда, наверное, переработала, не знаю, что со мной было. Легла, смотрела в окно: а если выйду в окно - мне вообще было все равно. И я позвонила моей любимой Ирине Ивановне, заведующей клиники неврозов на Ленинском проспекте. Она сказала: «Лера, быстро ко мне!». Я пролежала там месяц, «по лайту» антидепрессанты пила. В основном я там высыпалась, мне делали массаж, но выходила я очень тяжело из этого, очень тяжело… Хочу сказать всем, кто нас слышит, не бояться – обращаться к специалистам. Это действительно болезнь, и она очень тяжелая».

Кудрявцева говорит, что врач так объясняла причину ее состояния:

«Лера, это называется «от ума». Вот если бы ты была глупой, если бы ты ни на что не обращала внимания, не была бы перфекционистом, не контролировала бы ничего – у тебя бы не было таких проблем. Я все время в потоке контроля, постоянно мне нужно докопаться... Вот и не выдержала тогда…».

В свое время месяц лечения в клинике неврозов прошла и артистка Татьяна Догилева.Фото: Первый канал

В свое время месяц лечения в клинике неврозов прошла и артистка Татьяна Догилева.

«Об этом говорю, чтобы люди не совершали ошибок. Самое страшное, что человек, попадая в такую ситуацию, не понимает, что с ним происходит», - рассказывала о лечении с помощью успокоительного под контролем докторов актриса в документальном проекте «Моя правда». В клинике Догилева оказалась после 50 лет: этому предшествовала неудачная пластическая операция (лицо артистки изменилось так, что ее перестали узнавать), лечение от алкогольной зависимости и нагрузки.

«Не может человек работать по 12 часов в сутки – у меня сломался механизм сна, я вообще не спала - не брало ни одно снотворное», - Догилева почти полгода спала по часу в сутки.

Нервные перегрузки сказались на самочувствии, однажды после спектакля артистка разрыдалась, казалось бы, без причины. Подруги Татьяны нашли хорошую клинику, и актриса прошла лечение. Догилева справилась с депрессией:

«Наверное, нужно через все пройти, чтобы понять, что жизнь намного ценнее, чем профессия».

А вот Ирина Дубцова побывала несколько лет назад в клинике неврозов не из-за перегрузок на работе. В то время Дубцова рассказывала, что в клинику неврозов обратилась из-за панических атак, нервного срыва:

«Это не психиатрическая больница, а здравница с душами Шарко, массажами, бассейном. Какие-то препараты мне пришлось пропить для успокоения, но только в качестве общей терапии. В этой клинике побывала уже масса наших артистов...».

Нервный срыв у Дубцовой случился из-за любовных переживаний и выяснения отношений – но этот роман давно в прошлом. Сейчас в жизни у певицы все прекрасно.

Три звезды, о которых мы рассказали сейчас в отличной форме – востребованы в профессии и счастливы в личной жизни.