Светлана Немоляева разрушила любовь Лазарева-младшего к Амалии Мордвиновой

Светлана Немоляева более 50 лет жила с народным артистом Александром Лазаревым, который скончался в 2011 году. Более 30 лет счастлив в браке единственный сын звезд - Александр Лазарев-младший. А ведь мало кто знает, что будучи женатым он буквально потерял голову от Амалии Мордвиновой.

Несколько лет назад Александр Лазарев-младший и его супруга Алина были на грани развода. Репетируя и выступая на сцене "Ленкома" со спектаклем "Королевские игры", Александр увлекся своей партнершей Амалией Мордвиновой.

Она тогда была первый раз замужем. Ее избранником стал звукорежиссер Игорь Зорин.

Узнав об интрижке сына, Светлана Немоляева пошла к худруку театра Марку Захарову. Говорят, актриса попросила принять меры, чтобы семья, где подрастала маленькая дочь Полина, не рухнула.

Александр Лазарев младшийФото: Михаил ФРОЛОВ

Вскоре Амалия неожиданно покинула труппу и развелась супругом. Вероятно, актриса надеялась, что Лазарев-младший поступит также. Но родители смогли удержать Александра от этого шага, пишет "Экспресс газета".

В 2000 году у Лазаревых родился второй ребенок - сын Сергей. Два года назад Александр и Алина обвенчались в одном из храмов Грузии.

Сейчас Немоляева продолжает трепетно охранять брак сына от всех невзгод. Она призналась, что специально устраивает на даче посиделки, на которые приглашает наследника и невестку. "По своей природе я дипломат... Я всегда тушила пожары в нашей семье, и бывает, что выступаю послом доброй воли между Сашей и Алиной. Хотя они оба мудрые...", - признается звезда экрана.