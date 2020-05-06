Вячеслав Никонов: Поговорите с детьми о Победе!

В новом выпуске программы «Пока мы дома» известный ученый и политик, председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке, декан факультета управления МГУ Вячеслав Никонов рассказал о своей новой книге, поделился воспоминаниями о знаменитом деде Вячеславе Молотове и напомнил о значимости сохранения памяти о Победе во Второй мировой войне.

— На днях в издательстве «Просвещение» вышла Ваша книга «Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну». Вячеслав Алексеевич, расскажите пожалуйста, как родилась идея этой книги? И о чьем беспамятстве идет речь?

- В начале года мы все собирались масштабно отпраздновать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. Войне, пламя которой, так или иначе, обожгло каждую семью. И в это же время европейский парламент принимал решение об ответственности Советского Союза и гитлеровской Германии за развязывание войны, президент Украины говорил о том, что СССР несет ответственность и за войну, и за холокост, Польша требовала от нас репарации, а сейчас мы видим, что в Чехии снесли памятник маршалу Коневу. Ответ на вопрос: чье это беспамятство? - очевиден. Беспамятство недругов нашей страны, беспамятство тех, кто на самом деле входил в состав гитлеровской коалиции и нападал на нашу страну, кто был союзником Гитлера.

К сожалению, это беспамятство сейчас распространяется очень широко, оно является доминирующим в западных средствах массовой информации, встречается и у нас. Необходимость защиты памяти о Великой Победе, на мой взгляд, абсолютно актуальна. Эта актуальность была еще раз подчеркнута в работе над поправками в Конституцию Российской Федерации, когда я и мои коллеги предложили записать в Основной закон положение о защите памяти, тех героических подвигов, которые совершили наши предки.

— Вячеслав Алексеевич, в книге Вы часто приводите цитаты Вашего деда Вячеслава Молотова. Книга заканчивается его словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами». Могли бы Вы поделиться Вашими воспоминаниями о нем?

Мы много говорили с ним о войне. Говорили о том дне, 22 июня, когда он произнес свои исторические слова, объявляя нашей стране, что Гитлер напал на Советский Союз. Он рассказывал и о том, в каких условиях принималось вынужденное решение заключить пакт о ненападении с Германией. Тогда вопрос для Москвы стоял достаточно очевидно: где остановятся немецкие войска после того, как они войдут в Польшу, которая отказала Советскому Союзу в праве ее защитить? Остановятся ли они в Варшаве, остановятся ли в Минске или пойдут дальше — на Москву, Сталинград? В тот момент было важно предотвратить войну или, во всяком случае, оттянуть ее начало, чтобы обеспечить обороноспособность нашей страны. Причем мы последними из европейских стран заключили с Германией пакт о ненападении.

Молотов известен в своей военной деятельности как дипломат. Он действительно летал к Рузвельту, к Черчиллю, он возглавлял наркомат иностранных дел, он создавал ООН и участвовал во всех основных конференциях союзников в годы Великой Отечественной войны: в Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской. Но он, одновременно, отвечал за всю военную экономику страны в тот момент. По специальному поручению Сталина он занимался производством танков, за что впоследствии получил Звезду Героя Социалистического Труда. День Победы для него был священным праздником. Каждый год мы собирались у него 9 мая, и он всегда поднимал тост за неизвестного солдата.

— Вторая мировая война достаточно подробно рассматривается в школьном курсе истории. Какие рекомендации Вы могли бы дать учителям? Что, на Ваш взгляд, особенно важно донести школьникам в этом курсе?

Прежде всего, надо доносить правду о том, что это была величайшая Победа над самым страшным врагом в истории человечества, достигнутая ценой самых больших человеческих жертв в истории человечества.

Очень важно обращать внимание детей и на то, что война началась не 1 сентября 1939 года. К этому дню война 8 лет как шла между Японией и Китаем, 20 миллионов граждан которого уже погибли. Война шла и в Африке: Италия захватывала Абиссинию, количество погибших только с эфиопской стороны составило больше полумиллиона человек. Полтора миллиона испанцев унесла внешняя агрессия, в том числе германская и итальянская, против республиканских сил в Испании. Советский Союз, конечно, не был белым и пушистым. Мы хорошо знаем все особенности сталинского режима, но надо признать, что в предвоенные годы СССР вел себя гораздо приличнее, чем другие страны. Мы всегда предлагали помощь жертвам агрессии и прикладывали все усилия для создания антигитлеровской коалиции.

Беда заключалась в том, что Англия и Франция хотели, чтобы Советский Союз и гитлеровская Германия сошлись в схватке. Для этого ими делалось всё. Велась реальная политика умиротворения агрессивной Германии. Одновременно создавалась видимость переговоров с Советским Союзом. Но никакого соглашения с нами заключать никто не собирался. В СССР понимали угрозу и действовали адекватно этой угрозе. Потому мы и смогли победить в этой страшной войне с фашизмом.

— Сейчас большинство родителей находятся вместе со своими детьми на самоизоляции. Вячеслав Алексеевич, в преддверии 75-летия Победы, как родителям правильно расставить приоритеты, о чем важно говорить?

Конечно, в эти дни надо говорить о значении Великой Победы для нашей страны. Надо поговорить со своей семьей о дедах и прадедах, которые в этой войне воевали, и тех, которые не воевали, но работали, ковали эту Победу. Можно поговорить об истории семьи, о ваших семейных традициях, ценностях, о тех краях, где вы живете или жили раньше. Поговорить с детьми по душам, что не всегда удавалось сделать, когда времени для этого было меньше. Сейчас как никогда важно поговорить о ценности человеческой жизни. О том, что каждый человек — это уникальное творение, о том, что эту жизнь надо беречь, надо быть сильным и ответственным за свою судьбу.

Интерактивный проект Вячеслава Никонова «28 мгновений весны 1945-го»

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