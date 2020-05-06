Дешево и просто: Личный повар Дженнифер Лопес раскрыл главный секрет ее диеты

В свои 50 лет Дженнифер Лопес остается одной из самых привлекательных женщин планеты. Певица в идеальной форме: известно, что ради этого она усердно трудится в спортзале и придерживается строгой диеты. Но насколько суров ее рацион, знает только личный повар звезды. Кулинар Кельвин Фернандес рассказал, из чего состоит секретная диета Джей Ло.

Оказывается, артистка уже много лет подряд есть один и тот же достаточно ограниченный набор продуктов. Она свято верит, что ее проверенный годами рацион работает, и начисто отвергает все попытки поваров накормить ее чем-то не менее диетическим, но чуть более вкусным. Например, однажды Фернандес решил разнообразить рацион Лопес и устроить для нее семейный ужин – мол, эта женщина работает так тяжело, она заслужила, чтобы ее побаловали! Повар приготовил обычный рис – и получил за это выговор.

- На следующий день она подошла ко мне, строго посмотрела и сказала: «Кельвин, вчера за ужином ты положил мне рис?» На что я попытался отшутиться: «Нет, нет, нет, там были только курица и салат, это вы сами стащили рис из чьей-то чужой тарелки». Мы, конечно, посмеялись, но больше я не экспериментировал. Эта женщина просто фанатично относится к своей форме, - рассказал Фернандес порталу US Weekly.

jlo Relaxed and recharged.

Когда Дженнифер готовилась к выступлению на Суперкубке Америки, она вручила личному повару особый план диеты: в нем было еще меньше сахара и углеводов, чем обычно. По словам Кельвина, основу рациона певицы составляют яйца и овощи.

- Раньше я не представлял, как можно есть овощи на завтрак. Оказывается, можно! Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. Она вообще старается каждый день есть одно и то же, - говорит он.

jlo Feelin wavy in these @niyamasol leggings that are made from recycled plastic, and are a reminder to keep our oceans clean, by practicing the first Niyama called Saucha.

Жених Лопес, бейсболист Алекс Родригес, тоже помешан на здоровом питании, так что даже романические ужины для них повар готовит чрезвычайно простые. А вот на ком Кельвин отводит душу, так это дети Дженнифер, близнецы Макс и Эмма. Им позволяется есть все, что им захочется, поэтому Фернандес часто готовит им что-нибудь вкусненькое. На завтрак дети Лопес любят есть французские тосты и яйца (все в маму!).

Даже если Дженнифер и позволяет себе съесть что-нибудь калорийное (например, кусочек торта в день рождения), то потом обязательно сжигает эти калории в спортзале. К тренировкам певица относится не менее фанатично, чем к питанию. Она тренируется по часу каждый день и старается никогда не пропускать занятия спортом.