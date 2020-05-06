2020-05-06T07:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 6 мая 2020: больше 70 тысяч человек скончались от COVID-19

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 6 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 6 мая 2020: в Белом доме группа по борьбе с COVID-19 прекратит работуКоронавирус в США, последние новости на 6 мая 2020: в Белом доме группа по борьбе с COVID-19 прекратит работуФото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 6 мая 2020 года таковы: число зараженных достигло 1 204 479, 71 070 человек скончались, а 189 791 человек - выздоровели.

В штатах объявлен режим ЧС, действуют ограничительные меры, введенные из-за распространения инфекции. В штате Нью-Йорк число жертв COVID-19 достигло 25 тысяч. Пациентам не хватает защитных средств и аппаратов ИВЛ. Местных жителей обязали ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию, всех нарушителей – штрафуют. Но нью-йоркцы пытаются на падать духом – по вечерам все желающие выходят на балконы или выглядывают в окна и хлопают медикам, которые день и ночь спасают жизни в госпиталях. Иногда они даже хором поют.

Между тем, президент США Дональд Трамп считает, что большое число выявленных случаев заражения инфекцией связано с хорошей системой тестирования в стране. На днях он добавил, что к концу года ученые планируют создать вакцину от COVID-19.

Кроме того, из-за распространения коронавирусной инфекции в штатах закрылись несколько крупных мясокомбинатов. На одном из них, например, заразились десятки работников. Поэтому в ближайшее время в США ожидается дефицит мясной продукции.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 6 мая 2020 года, Дональд Трамп объявил, что группа по борьбе с COVID-19 прекращает работу. Вместо нее в Белом доме создадут межведомственную группу, которая займется вопросами восстановления экономики страны. Штаты постепенно начнут выходить из карантина.

Жители Нью-Йорка исполнили хит Фрэнка Синатры на балконах своих квартир.В Нью-Йорке люди на карантине вышли на балконы своих квартир, чтобы вместе спеть и поддержать друг друга в разгар коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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