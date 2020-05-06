Подводная артерия жизни

78 лет назад, весной 1942 года, ситуация с топливом в осажденном Ленинграде сложилась катастрофическая. Горюче-смазочных материалов оставалось не более чем на 100 дней. На голодном топливном пайке были авиация, механизированные войска, суда Ладожской флотилии. Пожарные машины не могли выехать на пожар, а санитарные - для оказания помощи раненым и больным. И, пожалуй, главная проблема - не было возможности доставлять продукты умирающим от голода ленинградцам.

«А что если под Ладогой по дну провести бензопровод?» Этой спасительной для блокадного города идеей поделилась с начальником Управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта главный инженер 27-го отряда ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) Нина Соколова. Первая в СССР женщина-водолаз, получившая боевое крещение еще в войне с белофиннами, она в начале блокады уже прокладывала линию спецсвязи по дну Ладожского озера. И теперь, прямо в самолете, где и происходил разговор, Соколова не просто предложила выход из ситуации, но и нарисовала на клочке бумаги схему будущего трубопровода.

Секретный объект ОС-6

Идея протянуть трубу по дну озера была доложена руководству Ленинграда. По итогам оперативного обсуждения в апреле 1942 года Государственным Комитетом Обороны было принято решение о строительстве магистрали. Спроектировать и построить бензопровод было поручено тресту «Нефтепроводпроект» (предшественнику АО «Гипротрубопровод», старейшему проектному институту компании «Транснефть»). Главным инженером проекта назначили Давида Яковлевича Шинберга.

Проект секретного объекта ОС-6 (объект «Особое строительство № 6») утвердили 1 мая. Согласно документу трасса должна была протянуться от мыса Кареджи на восточном берегу Ладожского озера до железнодорожной станции Борисова Грива на западном берегу. Сложность поставленной технической задачи была невероятной: протяженность бензопровода - 30 км, из них 21 километр - непосредственно по дну озера. Кроме самого нефтепродуктопровода диаметром 100 миллиметров, необходимо было построить склад хранения горючего, насосную станцию, приемный пункт и эстакаду для налива железнодорожных цистерн. Срок строительства составлял всего 50 дней! И самое главное - строительство «Артерии жизни», как ее до сих пор называют ленинградцы, необходимо было осуществить в обстановке полной секретности под самым носом у противника. Даже сегодня, при наличии специальной техники и общем развитии трубопроводной науки, подобный проект, по оценке современных нефтепроводчиков, возможно реализовать не меньше чем за год!

Женщина в скафандре… весом 85 кг

Нина Соколова первой провела промеры глубин и рельефа Ладоги.

«В этом была она вся - надеть тяжелый костюм, спуститься под воду, - рассказывает Марина Лабецкая, дочь Нины Васильевны. - Взять только один ботинок - его же не поднять! Маму после окончания Ленинградского института инженеров водного транспорта направили в Экспедицию подводных работ особого назначения (ЭПРОН). Сначала она работала в Ленинградском порту, потом в Сочи на строительстве порта. Тогда и решила, что, как квалифицированному инженеру, ей необходимо иметь навыки строительства подводных объектов. И добилась, чтобы ей разрешили получить профессию водолаза».

К моменту начала строительства подводной магистрали ЭПРОН уже имел опыт работы в блокадном городе. За первые 2 недели работы Дороги жизни по замерзшему Ладожскому озеру под воду ушли более 150 машин, и водолазы

ЭПРОНа доставали их со дна. Они же поднимали зерно с затонувших барж - за несколько месяцев более 400 тонн. Стандартное снаряжение тяжелого водолаза военных лет весило от 80 до 85 кг, только каждый ботинок тянул на 12 кг. Работать приходилось под обстрелами и бомбежками.

Согласно секретному проекту бензопровод должен был протянуться от мыса Кареджи на восточном берегу Ладожского озера до железнодорожной станции Борисова Грива на западном берегу. Фото: ПАО «Транснефть»

Трубы есть!

Проект бензопровода утвердили очень быстро, несмотря на то, что прежде в Советском Союзе ничего подобного не строили.

Завод находился всего в двух километрах от линии фронта. Как только Д. Шинберг осмотрел на складе трубы и убедился в их пригодности, началась бомбежка. Кладовщик, который при утреннем артобстреле в этот день потерял двух дочерей, успел спрятать приехавших специалистов в укрытии, куда сам идти отказался. Когда взрывы стихли, полсклада с трубами было уничтожено, там же лежал погибший кладовщик. Трубы, которые подходили для бензопровода, уцелели.

На 20-е числа мая уже была запланирована подводная часть укладки трубопровода. К этому времени дно озера было неоднократно обследовано водолазами.

По 22 часа под водой

Первую километровую плеть решено было уложить в створ 26 мая. В самом начале строителей постигла неудача. На озере разыгрался шторм, и, когда рабочие попытались установить уже сваренную плеть, крепление оборвалось и плеть ушла под воду. После этого инцидента было принято решение впредь не работать в подобных условиях.

Проект был реализован в рекордные 46 дней. На объекте одновременно трудились порядка 1000 человек. Военные водолазы почти не выходили на поверхность, работали по 20 - 22 часа в сутки. Нина Соколова вместе с ними прошла этот подводный отрезок в 21 километр туда и обратно, причем не один раз.

К вечеру 19 июня первые цистерны с автобензином были налиты на ленинградском берегу в Борисовой Гриве и отправлены по назначению во фронтовые части. Так начал действовать первый военный подводный бензопровод. Нина Соколова за прокладку подводного трубопровода по дну Ладоги получила свой первый орден Красной Звезды. Потом были второй и другие награды. Она прошла всю войну, дважды была ранена. После войны преподавала в Высшем военно-морском училище им. М. В. Фрунзе. Ушла из армии в 1958 году в звании инженер-полковника Военно-морских сил.

В канун 75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на фасаде дома по адресу улица Ленина, 48, где жила легендарная женщина-водолаз, был установлен памятный знак работы группы скульпторов под руководством Михаила Шемякина, созданный при поддержке российской трубопроводной компании «Транснефть» - в знак глубокого уважения и признательности своей героической коллеге по профессии.