2020-05-06T11:21:48+03:00
Происшествия

В Барвихе обокрали немецкого миллионера и бывшего президента Allianz Eurasia

Бизнесмен стал жертвой аферы с переездом из России в Германию
Иван РУНЕВ
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Ханнес Чопра. Фото: Антон Тушин/ТАССХаннес Чопра. Фото: Антон Тушин/ТАСС
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Все случилось в элитном поселке Барвиха на Рублевке, где 53-летий гражданин Германии Ханнес Чопра арендовал роскошный особняк. Бизнесмен имеет вид на жительство в РФ, поэтому беспрепятственно перемещается и живет в двух государствах. Закончив рабочие дела в России, Ханнес решил вернуться в родную Германию.

Благополучно завершив договор аренды, мужчина собирался только разобраться с перевозкой домашних вещей, которых у бизнесмена за время жизни в Барвихе скопилось немало. Ханнес стал узнавать у коллег и знакомых надежную транспортную организацию, которая бы могла качественно и в срок доставить вещи из Москвы в немецкий Бонн. Внезапно, такая организация нашлась сама собой. Представитель фирмы Руслан С. вышел на бизнесмена сам и предложил свои услуги. Мужчины оговорили все детали, сошлись на цене и ударили по рукам. Ханнес спокойно уехал в Германию и стал ждать свои вещи. Время шло, сроки все сдвигались, а честно нажитое из «белокаменной» так и не прибывало. Когда Руслан окончательно перестал выходить на связь, немецкий миллионер понял, что его, выражаясь по-русски "кинули".

- В полицию обратилась Дарья Л.* - доверенное лицо бизнесмена Ханнеса Чопра. От имени миллионера Дарья написала заявление на некоего Руслана С., который обманным путем, обещав Ханнесу транспортировку его вещей из России в Германию, завладел и вещами и заплаченными Ханнесом 18 000 евро. Это оплата за перевозку. Сами вещи найти удалось, однако и с ними вышла заминка - Руслан оставил их на арендованном на свое имя складе в Москве. Для того, чтобы получить к вещам доступ нужно разыскать самого Руслана, а он в бегах. Общий ущерб от действий мошенника устанавливается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время оперативники разыскивают предприимчивого Руслана, обманувшего немецкого миллионера на 18000 евро. Оперативникам предстоит вызволить «застрявшие» на московском складе вещи Ханесса, а также попытаться вернуть потерянные тысячи евро.

Ханнес Шарипутра Чопра - немецкий управленец, миллионер. С 2006 по 2011 год являлся президентом компании Allianz Eurasia, которая объединяет бизнес концерна Allianz SE в России и странах СНГ. С 2014 по 2016 гг. являлся Председателем YPO, международной организации молодых руководителей. В настоящее время — член наблюдательного совета AIESEC International.

ИСТОЧНИК KP.RU

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